انطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وشهدت ظهور بعض اللاعبين بمستويات جيدة في بداية المسابقة.

ويستعرض "يلا كورة" عبر سلسلة اكتشافات الدوري، أبرز اللاعبين في المسابقة المحلية، الذين لفتوا الأنظار مع انطلاق الموسم الجديد، في حلقات متتالية، على مدار الأيام المقبلة.

وحديثنا اليوم عن عبد الله جمال حارس الإسماعيلي الصاعد، الذي حصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأول بنهاية الموسم الماضي، ليجذب الأنظار إليه، كأحد الحراس الواعدين في الكرة المصرية.

جوهرة جديدة في منجم الإسماعيلي

منجم الإسماعيلي لم ينضب بعد، ورغم تراجع مستوى المواهب في الكرة المصرية، لكن قطاع الناشئين في صفوف الدراويش لا يزال يحاول إنتاج مواهب جديدة، تساعد الفريق الأول، بل تستفيد منها الأندية الآخرى لاحقًا.

وشارك عبد الله جمال لأول مرة بقميص الدراويش في الجولتين الأخيرتين من الموسم الماضي، ضد الجونة ثم غزل المحلة، وساهم في خروج فريقه بـ 4 نقاط، واستقبل هدفًا وحيدًا.

كما قاد عبد الله جمال كتيبة الدراويش للتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر، بعد تألقه في مواجهة طلائع الجيش، ثم ساهم في حصول فريقه لاحقًا على المركز الثالث بالبطولة.

وأعلن نادي الإسماعيلي في شهر يوليو الماضي، تجديد عقد حارسه الصاعد عبد الله جمال، لمدة 5 سنوات، حتى عام 2030، واحتفل بتجديد عقد حارسه الشاب بوصفه عبر منصاته الرسمية بـ "ابن النادي".

ماذا قدم عبد الله جمال مع الإسماعيلي في الدوري المصري؟

واكتسب جمال ثقة المدرب الجديد ميلود حمدي، ليقرر المدير الفني الجزائري الدفع بالحارس صاحب الـ 22 عامًا بصفة أساسية، منذ بداية الموسم الحالي، على حساب الحارس المخضرم أحمد عادل عبد المنعم.

وقدم عبد الله مستويات مميزة في أول 3 جولات، حيث ساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة ضد بتروجيت في الأسبوع الأول، ورغم الخسارة أمام بيراميدز والاتحاد السكندري بالنتيجة ذاتها 1-0 لكنه تصدى للعديد من الهجمات.

ويعد عبد الله جمال ثالث أكثر الحراس تصديًا لتسديدات الخصوم، في الدوري هذا الموسم، برصيد 9 تصديات، وفقًا لشبكة سوفا سكور، وأرسل 35 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة وصلت إلى 53%.

ويحتاج حارس الدراويش للحصول على خبرة أكبر، لتفادي ما فعله في المواجهة الماضية ضد الاتحاد السكندري، بعد حصوله على إنذارين متتاليين بسبب الاعتراض على قرارات حكم اللقاء، مما أدى لطرده، وغيابه عن الجولة الرابعة.

وأظهر حارس الإسماعيلي قدراته المميزة في الجولات الأولى، لكنه سيدخل في منافسة قوية مع أحمد عادل عبد المنعم، من أجل استعادة مكانه في التشكيل الأساسي، لكنه حال نجاحه في استعادة ثقة ميلود حمدي، سيكون أحد أبرز الأسماء في هذا المركز بالموسم الحالي، في ظل أزمة حراسة المرمى بالكرة المصرية مؤخرًا.