كتب - محمد عماد

أعلن نادي الصفاقسي التونسي في بيان رسمي أنّ لاعبه الدولي علي معلول تعرض إلى كدمة قوية على مستوى الركبة، ويخضع حاليًا لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وأوضح النادي أن النجم التونسي سيعود للتدريبات الجماعية في غضون أسبوع تقريبًا، بعد استكمال مرحلة التأهيل.

إصابة علي معلول

إصابة معلول الأخيرة أعادت إلى الأذهان قضية طالما أثارت الجدل في الوسط الرياضي، وهي كثرة الإصابات التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم، سواء في المباريات الرسمية أو حتى في التدريبات، فهذه الإصابات لا تؤثر فقط على أداء اللاعب ومستقبله، بل قد تضع أحيانًا مسيرته الكروية كلها على المحك.

وفيما يلي، يستعرض "يلا كورة" أبرز 10 إصابات شائعة في كرة القدم، مع شرح لأسبابها وأعراضها ومدة التعافي المتوقعة، لندرك حجم المخاطر التي يواجهها اللاعبون داخل المستطيل الأخضر، وفقًا لموقع "jobs in football".

الرباط الصليبي الأمامي

تُعد إصابة الرباط الصليبي الأمامي (ACL) أكثر الإصابات التي يخشاها اللاعبون والمدربون على حد سواء. فهي إصابة الركبة الأكثر شيوعًا في كرة القدم، وغالبًا ما تحدث نتيجة التواء مفاجئ أو تغيير اتجاه حاد أثناء الجري أو القفز.

يشعر اللاعب عادةً بفرقعة قوية في لحظة الإصابة، ثم يعقبها تورم سريع وألم حاد وصعوبة في تحريك الركبة. ولا يقلّ رعب الإصابة عن طول فترة التعافي منها، والتي قد تصل إلى تسعة أشهر قبل العودة للملاعب.

الرباط الصليبي الخلفي

على عكس الرباط الأمامي، يتطلب تمزق الرباط الصليبي الخلفي (PCL) قوة صادمة أكبر، كالسقوط على ركبة مثنية أو تلقي ضربة مباشرة. أعراضه قد لا تظهر فورًا، لكن مع مرور الوقت يشعر اللاعب بتورم وألم متزايد وصعوبة في ثني الركبة.

يُشخّص الأطباء الإصابة وفق درجات تبدأ بالالتواء البسيط وتنتهي بالتمزق الكامل، الذي يستدعي علاجًا طويلًا يمتد لأشهر عدة.

الغضروف المفصلي

كثيرًا ما يرتبط تمزق الغضروف المفصلي بإصابات الأربطة. ويحدث غالبًا بسبب دوران مفاجئ للركبة أو التوقف المفاجئ أثناء الركض. قد لا يشعر اللاعب بالألم مباشرة، لكنه يظهر تدريجيًا خلال ساعات أو أيام.

تمزق الغضروف يؤدي إلى تيبّس وتورم حول الركبة، وقد يضطر اللاعب للغياب من ثلاثة إلى ستة أشهر، حسب شدة التمزق والعلاج المقرر.

التواء الكاحل

يُعتبر التواء الكاحل من أكثر الإصابات شيوعًا في كرة القدم، إذ يكفي أن يضع اللاعب قدمه بطريقة خاطئة أو يتعرض لاحتكاك قوي ليتمدد أو يتمزق أحد أربطة الكاحل.

رغم أنّ هذه الإصابة أقل خطورة من الرباط الصليبي، فإنها تحتاج إلى عناية خاصة، لأن الإهمال قد يحولها إلى إصابة مزمنة تؤثر على التوازن والحركة.

التهاب وتر أخيل

يشتهر وتر أخيل بكونه الحلقة الأضعف في الجزء الخلفي من الكاحل. الالتهاب في هذه المنطقة غالبًا ما يكون نتيجة الإفراط في التدريب أو عدم منح العضلات فترة كافية للراحة.

اللاعب المصاب يشعر بألم مستمر يزداد مع الحركة، ويحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي قد يمتد بين ثلاثة وستة أشهر. وفي بعض الحالات يتطور الأمر إلى تمزق كامل للوتر، وهي إصابة بالغة الخطورة.

شد عضلة الساق

تتعرض عضلة الساق الخلفية، أو ما يُعرف بـ"السمانة"، لإجهاد متكرر أثناء محاولات الانطلاق أو التسديد القوي. وغالبًا ما يشعر اللاعب بألم مفاجئ حاد يمنعه من الاستمرار في اللعب.

ورغم أن أغلب الحالات تُعالج خلال أقل من شهر، فإنها تُعتبر من الإصابات التي قد تتكرر بسهولة إذا لم يُنفذ اللاعب برنامجًا تأهيليًا كاملًا.

ارتجاج المخ

مع تزايد الاحتكاكات الهوائية والالتحامات القوية، باتت إصابات الرأس وارتجاج المخ أكثر شيوعًا في كرة القدم. ويصف الأطباء الارتجاج بأنه إصابة دماغية ناتجة عن ضربة مباشرة أو هزة قوية للرأس.

خطورة هذه الإصابة أنها قد لا تكون واضحة فور وقوعها، لكنها قد تسبب صداعًا شديدًا، وتشوشًا في الرؤية، وفقدانًا مؤقتًا للذاكرة. لذلك تفرض اتحادات الكرة الحديثة إخراج أي لاعب يُشتبه بإصابته فورًا، وإخضاعه لفحوصات دقيقة قبل العودة.

شد الفخذ

إصابات الفخذ تُقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية: شد في العضلات المقربة، أو إصابة في الأوتار، أو التهاب في عظم العانة. وغالبًا ما تنتج عن تغييرات مفاجئة في الاتجاه أو الإجهاد الزائد.

هذه الإصابات قد تتفاوت في شدتها، من التمزق البسيط الذي يحتاج لأسابيع قليلة، إلى الإصابات المزمنة التي قد تمتد لأشهر طويلة وتؤثر على أداء اللاعب بشكل واضح.

أوتار الركبة

من أكثر الإصابات انتشارًا، إذ يُقدّر أن واحدًا من كل خمسة لاعبين محترفين يتعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال الموسم. تبدأ الأعراض من شد بسيط وتصل إلى تمزق كامل، ما يعني غيابًا طويلًا عن الملاعب.

الوقاية هنا تكمن في التمارين المنتظمة لتمديد العضلات وتقويتها، حيث يساعد ذلك على تقليل احتمالية التعرض لهذه الإصابة المزعجة.

آلام قصبة الساق

تُعرف طبيًا باسم "متلازمة الإجهاد الظنبوبي الإنسي"، وتظهر غالبًا لدى اللاعبين الذين يبالغون في التدريب أو يلعبون على أرضية غير مناسبة. يشعر اللاعب بآلام متكررة في الجزء الأمامي من الساق، ما يحدّ من قدرته على الجري.

يُعالج الأمر عادةً بالراحة، ووضع الثلج، واستخدام وسائل الضغط، إضافة إلى رفع الساق لتقليل التورم.

كيف يمكن الوقاية من الإصابات؟

رغم أنّ الإصابات جزء لا يتجزأ من كرة القدم، إلا أن هناك خطوات يمكن أن تقلل من نسبتها بشكل ملحوظ، أهمها الإحماء الجيد قبل المباريات والتدريبات، وارتداء الأحذية المناسبة، وفحص أرضية الملعب مسبقًا، كما أن اتباع نظام غذائي متوازن والالتزام بفترات التعافي يعدان من أهم أسس الوقاية.