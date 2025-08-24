المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد الفوز على طلائع الجيش.. الإسماعيلي يصل للانتصار التاسع في 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:38 م 24/08/2025
الإسماعيلي

الإسماعيلي - صورة أرشيفية

وصل نادي الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، إلى الفوز رقم 9 في عام 2025 وذلك على حساب فريق طلائع الجيش.

وانتصر الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، على طلائع الجيش بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

نتائج الدراويش

ونجح محمد عمار في قيادة فريق الإسماعيلي لتحقيق الفوز الأول في مسابقة الدوري، بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (14) من زمن أحداث المباراة.

وكان الإسماعيلي قد عجز عن تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات، بعد التعادل مع بتروجيت في الجولة الأولى، والخسارة أمام بيراميدز والاتحاد السكندري في الجولتين الثانية والثالثة.

في المقابل، تلقى فريق طلائع الجيش الخسارة الثانية في الدوري، بعد الفوز في مباراة على حساب فاركو، والتعادل في أخرى كانت أمام فريق سموحة.

الفوز التاسع

ويعد هذا الفوز التاسع للإسماعيلي خلال عام 2025 الذي لعب خلاله العديد من المباريات في بطولات مثل الدوري والكأس وكأس الرابطة.

ولم ينتصر الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري بالتحديد خارج الإسماعيلية إلا في مباراتين فقط أمام طلائع الجيش وبنتيجة واحدة وهي الـ1-0، بالإضافة إلى فوز اعتباري على مودرن سبورت في النسخة الماضية من بطولة الدوري.

الفوز الاعتباري الذي حققه الإسماعيلي ضد مودرن سبورت كان بسبب مشاركة نادي مودرن 6 لاعبين أجانب في هذه المباراة وهو مخالفا لقواعد رابطة الأندية.

انتصارات الإسماعيلي في 2025 جاءت كالتالي:

1- فوز اعتباري على مودرن سبورت بنتيجة 3-0 (الدوري المصري).

2- الفوز بنتيجة 1-0 على طنطا.. على ملعب الإسماعيلية (كأس مصر).

3- الفوز على سموحة بنتيجة 1-0.. على ملعب الإسماعيلية (الدوري المصري).

4- الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 1-0.. على ملعب جهاز الرياضة العسكري (الدوري المصري).

5- الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0.. على ملعب الإسماعيلية. (الدوري المصري).

6- الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.. على ملعب جهاز الرياضة العسكري.. في كأس الرابطة.

7- الفوز على إنبي بنتيجة 2-0.. على ملعب الإسماعيلية (كأس الرابطة).

8- الفوز على الجونة بنتيجة 3-0.. على ملعب الإسماعيلية (الدوري المصري).

9- الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 1-0.. على ملعب جهاز الرياضة العسكري (الدوري المصري).

مباراة طلائع الجيش القادمة
الإسماعيلي الدوري المصري طلائع الجيش

