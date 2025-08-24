أبدى محمد عمار، لاعب الإسماعيلي، سعادته بتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش في الدوري.

وانتصر الإسماعيلي على طلائع الجيش بنتيجة 1-0، في مباراة أقيمت مساء الأحد، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد عمار في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري، ولم يكن معنا الحظ لتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد السابقة، والمباراة هربت منا في النهاية".

وأضاف: "الفوز اليوم سيعيدنا للمسابقة من جديد، ونستعد لمواجهة غزل المحلة ونتمنى أن نحقق الفوز قبل التوقف الدولي".

وواصل: "جميع اللاعبين كانوا رجالا ومنذ المباراة الأولى في الدوري وجميع اللاعبين يحاولون إخراج أفضل ما لديهم ولا يوجد أي لاعب مقصر، ولكن قلة الخبرات وضعت علينا الضغط، ولكن مع المباريات الكل سيكتسب الخبرات".

وأنهى: "سجلت هدف المباراة اليوم ولكن الفريق بالكامل حقق الفوز والأهم هو تحقيق الفوز ليس من يسجل الهدف".

وكان الإسماعيلي قد عجز عن تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، بعد التعادل مع بتروجيت في الجولة الأولى، والخسارة أمام بيراميدز والاتحاد السكندري في الجولتين الثانية والثالثة.

في المقابل، تلقى فريق طلائع الجيش الخسارة الثانية في الدوري، بعد الفوز في مباراة على حساب فاركو، والتعادل في أخرى كانت أمام فريق سموحة.