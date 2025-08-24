المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لاعب الإسماعيلي: الفوز على طلائع الجيش يعيدنا للدوري.. ومباراة الاتحاد "هربت منا"

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:06 ص 25/08/2025
محمد عمار الإسماعيلي

محمد عمار - لاعب الإسماعيلي

أبدى محمد عمار، لاعب الإسماعيلي، سعادته بتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش في الدوري.

وانتصر الإسماعيلي على طلائع الجيش بنتيجة 1-0، في مباراة أقيمت مساء الأحد، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد عمار في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري، ولم يكن معنا الحظ لتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد السابقة، والمباراة هربت منا في النهاية".

وأضاف: "الفوز اليوم سيعيدنا للمسابقة من جديد، ونستعد لمواجهة غزل المحلة ونتمنى أن نحقق الفوز قبل التوقف الدولي".

وواصل: "جميع اللاعبين كانوا رجالا ومنذ المباراة الأولى في الدوري وجميع اللاعبين يحاولون إخراج أفضل ما لديهم ولا يوجد أي لاعب مقصر، ولكن قلة الخبرات وضعت علينا الضغط، ولكن مع المباريات الكل سيكتسب الخبرات".

وأنهى: "سجلت هدف المباراة اليوم ولكن الفريق بالكامل حقق الفوز والأهم هو تحقيق الفوز ليس من يسجل الهدف".

وكان الإسماعيلي قد عجز عن تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، بعد التعادل مع بتروجيت في الجولة الأولى، والخسارة أمام بيراميدز والاتحاد السكندري في الجولتين الثانية والثالثة.

في المقابل، تلقى فريق طلائع الجيش الخسارة الثانية في الدوري، بعد الفوز في مباراة على حساب فاركو، والتعادل في أخرى كانت أمام فريق سموحة.

مباراة طلائع الجيش القادمة
الإسماعيلي الدوري المصري طلائع الجيش محمد عمار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521311/لاعب-الإسماعيلي-الفوز-على-طلائع-الجيش-يعيدنا-للدوري-ومباراة-الاتحاد-هربت-منا-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"لاعب الإسماعيلي: الفوز على طلائع الجيش يعيدنا للدوري.. ومباراة الاتحاد "هربت منا"", "alternativeHeadline":"لاعب الإسماعيلي: الفوز على طلائع الجيش يعيدنا للدوري", "description": "أبدى محمد عمار، لاعب الإسماعيلي، سعادته بتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش في الدوري. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/537882441-1203889208442597-1409492367993961005-n2025_8_25_0_5.webp", "keywords": "الإسماعيلي-محمد عمار-طلائع الجيش-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521311/لاعب-الإسماعيلي-الفوز-على-طلائع-الجيش-يعيدنا-للدوري-ومباراة-الاتحاد-هربت-منا-", "articleBody": "أبدى محمد عمار، لاعب الإسماعيلي، سعادته بتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش في الدوري.وانتصر الإسماعيلي على طلائع الجيش بنتيجة 1-0، في مباراة أقيمت مساء الأحد، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.وقال محمد عمار في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري، ولم يكن معنا الحظ لتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد السابقة، والمباراة هربت منا في النهاية".وأضاف: "الفوز اليوم سيعيدنا للمسابقة من جديد، ونستعد لمواجهة غزل المحلة ونتمنى أن نحقق الفوز قبل التوقف الدولي".وواصل: "جميع اللاعبين كانوا رجالا ومنذ المباراة الأولى في الدوري وجميع اللاعبين يحاولون إخراج أفضل ما لديهم ولا يوجد أي لاعب مقصر، ولكن قلة الخبرات وضعت علينا الضغط، ولكن مع المباريات الكل سيكتسب الخبرات".وأنهى: "سجلت هدف المباراة اليوم ولكن الفريق بالكامل حقق الفوز والأهم هو تحقيق الفوز ليس من يسجل الهدف".وكان الإسماعيلي قد عجز عن تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، بعد التعادل مع بتروجيت في الجولة الأولى، والخسارة أمام بيراميدز والاتحاد السكندري في الجولتين الثانية والثالثة.في المقابل، تلقى فريق طلائع الجيش الخسارة الثانية في الدوري، بعد الفوز في مباراة على حساب فاركو، والتعادل في أخرى كانت أمام فريق سموحة.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/537882441-1203889208442597-1409492367993961005-n2025_8_25_0_5.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 25T00:06: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-25T00:07:03+03:00", "datePublished" : "2025-08-25T00:06:00+03:00" }