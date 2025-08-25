يتحدى النادي الأهلي، صاحب أقوى خط هجوم في منافسات الدوري المصري 2025-2026، مساء اليوم الإثنين، صمود دفاع غزل المحلة الذي لم يتلق أي هدف حتى الآن تحت قيادة المدرب علاء عبد العال.

ويحل الأهلي ضيفًا على المحلة، في لقاء يقام ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري هذا الموسم.

الأهلي يتحدى صمود غزل المحلة

يأمل الأهلي في تحقيق فوز ثان على التوالي في الدوري المصري، بعد أن تعثر في الجولة الافتتاحية بالتعادل (2-2) مع مودرن سبورت ليصحح المسار فورًا في الجولة الثانية بانتصار كبير على فاركو بأربعة أهداف لواحد.

وغاب الأهلي عن الظهور في الجولة الثالثة، كون الدوري المصري يقام هذا الموسم بمشاركة 21 فريقًا، ما يعني منح كل فريق راحة في جولة واحدة، ما تحدد مسبقًا وفق قرعة الموسم الجديد 2025-2026.

من جانبه، يبحث غزل المحلة عن تحقيق أول فوز له في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تعادل في جميع مبارياته الماضية ضد البنك الأهلي وسموحة والجونة على الترتيب، بالنتيجة نفسها (0-0).

أقوى هجوم

تصدر الأهلي مع المصري البورسعيدي قائمة أقوى الفرق هجوميًا في أول جولتين هذا الموسم، إذ سجل كلاهما 6 أهداف.

وتمكن المصري من إضافة هدفين في مباراته الثالثة ضد بيراميدز، ليصبح أكثر من أحرز أهدافًا في منافسات الدوري المصري حتى الآن، مع استمرار أفضلية الأهلي في معدل تسجيل الأهداف، بواقع 3 أهداف في المباراة الواحدة.

أفضل دفاع

يتقاسم غزل المحلة صدارة أقوى الفرق دفاعيًا في منافسات الدوري المصري هذا الموسم مع الجونة، كلاهما لم يستقبل أي أهداف في 3 مباريات، بينما حافظ حرس الحدود على نظافة شباكه أيضًا، لكن مع مباراة أقل.

وهكذا تشهد مواجهة الأهلي والمحلة صراعًا خاصًا بين أقوى هجوم وأقوى دفاع في الدوري المصري.

9 غيابات في فريق ريبيرو

بطاقة مباراة الأهلي والمحلة

- الحدث: غزل المحلة يستضيف الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري

- الموعد: الإثنين 25 أغسطس

- التوقيت: السادسة مساءً

- الملعب: غزل المحلة

- الحكم: أمين عمر

- القناة الناقلة: أون سبورت