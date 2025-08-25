المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بأقوى هجوم.. الأهلي يتحدى صمود علاء عبد العال في المحلة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:47 ص 25/08/2025
الأهلي

من مباراة الأهلي وفاركو

يتحدى النادي الأهلي، صاحب أقوى خط هجوم في منافسات الدوري المصري 2025-2026، مساء اليوم الإثنين، صمود دفاع غزل المحلة الذي لم يتلق أي هدف حتى الآن تحت قيادة المدرب علاء عبد العال.

ويحل الأهلي ضيفًا على المحلة، في لقاء يقام ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري هذا الموسم.

الأهلي يتحدى صمود غزل المحلة

يأمل الأهلي في تحقيق فوز ثان على التوالي في الدوري المصري، بعد أن تعثر في الجولة الافتتاحية بالتعادل (2-2) مع مودرن سبورت ليصحح المسار فورًا في الجولة الثانية بانتصار كبير على فاركو بأربعة أهداف لواحد.

وغاب الأهلي عن الظهور في الجولة الثالثة، كون الدوري المصري يقام هذا الموسم بمشاركة 21 فريقًا، ما يعني منح كل فريق راحة في جولة واحدة، ما تحدد مسبقًا وفق قرعة الموسم الجديد 2025-2026.

من جانبه، يبحث غزل المحلة عن تحقيق أول فوز له في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تعادل في جميع مبارياته الماضية ضد البنك الأهلي وسموحة والجونة على الترتيب، بالنتيجة نفسها (0-0).

طالع ترتيب الدوري المصري بالكامل من هنا

أقوى هجوم

تصدر الأهلي مع المصري البورسعيدي قائمة أقوى الفرق هجوميًا في أول جولتين هذا الموسم، إذ سجل كلاهما 6 أهداف.

وتمكن المصري من إضافة هدفين في مباراته الثالثة ضد بيراميدز، ليصبح أكثر من أحرز أهدافًا في منافسات الدوري المصري حتى الآن، مع استمرار أفضلية الأهلي في معدل تسجيل الأهداف، بواقع 3 أهداف في المباراة الواحدة.

أفضل دفاع

يتقاسم غزل المحلة صدارة أقوى الفرق دفاعيًا في منافسات الدوري المصري هذا الموسم مع الجونة، كلاهما لم يستقبل أي أهداف في 3 مباريات، بينما حافظ حرس الحدود على نظافة شباكه أيضًا، لكن مع مباراة أقل.

وهكذا تشهد مواجهة الأهلي والمحلة صراعًا خاصًا بين أقوى هجوم وأقوى دفاع في الدوري المصري.

9 غيابات في فريق ريبيرو

أكد مصدر خاص ليلا كورة أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو استبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي أمام غزل المحلة، لأسباب متنوعة. (التفاصيل من هنا)

قائمة الأهلي أمام غزل المحلة من هنا

قائمة غزل المحلة أمام الأهلي من هنا

بطاقة مباراة الأهلي والمحلة

- الحدث: غزل المحلة يستضيف الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري

- الموعد: الإثنين 25 أغسطس

- التوقيت: السادسة مساءً

- الملعب: غزل المحلة

- الحكم: أمين عمر

- القناة الناقلة: أون سبورت

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي غزل المحلة الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521317/بأقوى-هجوم-الأهلي-يتحدى-صمود-علاء-عبد-العال-في-المحلة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد عمارة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9/284" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بأقوى هجوم.. الأهلي يتحدى صمود علاء عبد العال في المحلة", "alternativeHeadline":"الأهلي يتحدى صمود علاء عبد العال مع المحلة", "description": "يتحدى النادي الأهلي، صاحب أقوى خط هجوم في منافسات الدوري المصري 2025-2026، مساء اليوم الإثنين، صمود دفاع غزل المحلة الذي لم يتلق أي هدف حتى الآن تحت قيادة المدرب علاء عبد العال. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/الاهلي-32025_8_15_21_55.webp", "keywords": "الدوري المصري- الأهلي- غزل المحلة", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521317/بأقوى-هجوم-الأهلي-يتحدى-صمود-علاء-عبد-العال-في-المحلة", "articleBody": "يتحدى النادي الأهلي، صاحب أقوى خط هجوم في منافسات الدوري المصري 2025-2026، مساء اليوم الإثنين، صمود دفاع غزل المحلة الذي لم يتلق أي هدف حتى الآن تحت قيادة المدرب علاء عبد العال.ويحل الأهلي ضيفًا على المحلة، في لقاء يقام ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري هذا الموسم.الأهلي يتحدى صمود غزل المحلةيأمل الأهلي في تحقيق فوز ثان على التوالي في الدوري المصري، بعد أن تعثر في الجولة الافتتاحية بالتعادل (2-2) مع مودرن سبورت ليصحح المسار فورًا في الجولة الثانية بانتصار كبير على فاركو بأربعة أهداف لواحد.وغاب الأهلي عن الظهور في الجولة الثالثة، كون الدوري المصري يقام هذا الموسم بمشاركة 21 فريقًا، ما يعني منح كل فريق راحة في جولة واحدة، ما تحدد مسبقًا وفق قرعة الموسم الجديد 2025-2026.من جانبه، يبحث غزل المحلة عن تحقيق أول فوز له في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تعادل في جميع مبارياته الماضية ضد البنك الأهلي وسموحة والجونة على الترتيب، بالنتيجة نفسها (0-0).طالع ترتيب الدوري المصري بالكامل من هناأقوى هجومتصدر الأهلي مع المصري البورسعيدي قائمة أقوى الفرق هجوميًا في أول جولتين هذا الموسم، إذ سجل كلاهما 6 أهداف.وتمكن المصري من إضافة هدفين في مباراته الثالثة ضد بيراميدز، ليصبح أكثر من أحرز أهدافًا في منافسات الدوري المصري حتى الآن، مع استمرار أفضلية الأهلي في معدل تسجيل الأهداف، بواقع 3 أهداف في المباراة الواحدة.أفضل دفاعيتقاسم غزل المحلة صدارة أقوى الفرق دفاعيًا في منافسات الدوري المصري هذا الموسم مع الجونة، كلاهما لم يستقبل أي أهداف في 3 مباريات، بينما حافظ حرس الحدود على نظافة شباكه أيضًا، لكن مع مباراة أقل.وهكذا تشهد مواجهة الأهلي والمحلة صراعًا خاصًا بين أقوى هجوم وأقوى دفاع في الدوري المصري.9 غيابات في فريق ريبيروأكد مصدر خاص ليلا كورة أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو استبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي أمام غزل المحلة، لأسباب متنوعة. (التفاصيل من هنا)قائمة الأهلي أمام غزل المحلة من هناقائمة غزل المحلة أمام الأهلي من هنابطاقة مباراة الأهلي والمحلة- الحدث: غزل المحلة يستضيف الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري- الموعد: الإثنين 25 أغسطس- التوقيت: السادسة مساءً- الملعب: غزل المحلة- الحكم: أمين عمر- القناة الناقلة: أون سبورت", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/الاهلي-32025_8_15_21_55.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 25T00:47: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-25T00:49:16+03:00", "datePublished" : "2025-08-25T00:47:00+03:00" }