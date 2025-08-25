المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
20 لاعبًا.. قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:00 م 24/08/2025
غزل المحلة

غزل المحلة

كشف علاء عبد العال، المدير الفني لنادي غزل المحلة، عن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب غزل المحلة.

يبحث عن تكرار إنجاز "مفقود".. المباراة الـ20 تنتظر علاء عبد العال ضد الأهلي

قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي

- عامر عامر

- أحمد النفراوي

- محمد عبد الغني

- أحمد شوشة

- أحمد العش

- عبد الرحيم عموري

- عبد الرحمن بودي

- يحيى زكريا

- موري توريه

- محمود مجدي

- معاذ عبد السلام

- أحمد سعيد

- أشرف مجدي

- عماد ميهوب

- رشاد العرفاوي

- سعيد كيبونديلا

- ويليامز صنداي

- سولومون آلادي

- عبد اللطيف جريندو

- عاطف الحكيم

قائمة الأهلي.. تواجد الشناوي وانضمام 3 مدافعين أمام المحلة

موعد مباراة غزل المحلة أمام الأهلي

يواجه غزل المحلة منافسه الأهلي، غدًا الإثنين في تمام الساعة السادسة مساءً، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة المباراة تحكيميًا إلى أمين عمر، كحكم ساحة، ويعاونه سمير جمال وأحمد توفيق طلب، وإبراهيم محجوب كحكم رابع.

ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو طارق مجدي، ويعاونه يوسف البساطي كحكم فيديو مساعد.

إمام عاشور على رأسهم.. 9 غيابات عن الأهلي ضد المحلة في الدوري

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري غزل المحلة علاء عبد العال

