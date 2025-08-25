كشف علاء عبد العال، المدير الفني لنادي غزل المحلة، عن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب غزل المحلة.

قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي

- عامر عامر

- أحمد النفراوي

- محمد عبد الغني

- أحمد شوشة

- أحمد العش

- عبد الرحيم عموري

- عبد الرحمن بودي

- يحيى زكريا

- موري توريه

- محمود مجدي

- معاذ عبد السلام

- أحمد سعيد

- أشرف مجدي

- عماد ميهوب

- رشاد العرفاوي

- سعيد كيبونديلا

- ويليامز صنداي

- سولومون آلادي

- عبد اللطيف جريندو

- عاطف الحكيم

موعد مباراة غزل المحلة أمام الأهلي

يواجه غزل المحلة منافسه الأهلي، غدًا الإثنين في تمام الساعة السادسة مساءً، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة المباراة تحكيميًا إلى أمين عمر، كحكم ساحة، ويعاونه سمير جمال وأحمد توفيق طلب، وإبراهيم محجوب كحكم رابع.

ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو طارق مجدي، ويعاونه يوسف البساطي كحكم فيديو مساعد.

