كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطواقم التي ستدير مواجهات الدوري المصري الممتاز، التي ستقام يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 أغسطس.

وتنطلق 3 مواجهات يوم الثلاثاء المقبل، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري الممتاز، وهي كهرباء الإسماعيلية أمام سموحة، حرس الحدود أمام المصري، الزمالك أمام فاركو.

مشاركة صبحي واختبار طبي لربيع.. الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً لمباراة فاركو

مباراة الزمالك أمام فاركو

واستقرت لجنة الحكام على تعيين طاقم لإدارة مباراة الزمالك أمام فاركو، بقيادة محمود ناصف ويعاونه شريف عبد الله وهشام ربيع، ويتواجد محمد عبد العزيز كحكم رابع.

ويتواجد الحكم محمود الدسوقي في غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه وليد ناجي كحكم فيديو مساعد.

مباراة حرس الحدود أمام المصري

ويقود محمد معروف إدارة مباراة حرس الحدود أمام المصري، ضمن منافسات الدوري المصري، ويعاونه عدي عيد وأحمد كمال، ويتواجد جبل السيد عطية كحكم رابع.

ويجلس في غرفة تقنية الفيديو مصطفى مدحت، ويعاونه هيثم الشريف.

مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام سموحة

ويتولى محمد عباس قابيل مهمة إدارة مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام سموحة، ويعاونه محمد خالد وأحمد عادل عبد الفتاح، ويتواجد أحمد ماجد كحكم رابع.

ويتواجد حسام عزب في غرفة تقنية الفيديو، ويساعده عمرو عابدين.

