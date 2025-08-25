المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:50 م 25/08/2025
زيزو الأهلي

الأهلي

يستأنف الأهلي مشوار الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز، حين يلتقي مع غزل المحلة في الجولة الرابعة من المسابقة.

وفي ظل مشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، وكان الأهلي هو الفريق الذي لن يلعب أي مباراة في الجولة الثالثة وفقا للقرعة.

طولان يضع ترتيبات معسكر المنتخب المشارك في كأس العرب

ويلتقي الأهلي مع مضيفه غزل المحلة، اليوم الإثنين، في مباراة تنطلق في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد جمع 4 نقاط من أول مباراتين له في نسخة الموسم الحالي من الدوري المصري، بالتعادل مع مودرن سبورت والفوز على فاركو.

مصدر ليلا كورة: الزمالك تعاقد مع بارون أوشينج

وفيما يلي نستعرض ترتيب الدوري المصري الممتاز الأهلي وغزل المحلة في الجولة الرابعة من نسخة 2025-2026.

ترتيب الدوري المصري

المصري - 7 نقاط

الزمالك - 7 نقاط

زد - 5 نقاط

بتروجيت - 5 نقاط

بيراميدز - 5 نقاط

الجونة - 5 نقاط

إنبي - 5 نقاط

الأهلي - 4 نقاط

حرس الحدود - 4 نقاط

مودرن سبورت - 4 نقاط

سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

طالع الترتيب كاملا من هنا

جدول مباريات اليوم

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي غزل المحلة الدوري المصري

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

