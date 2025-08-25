ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة

يستأنف الأهلي مشوار الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز، حين يلتقي مع غزل المحلة في الجولة الرابعة من المسابقة.

وفي ظل مشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، وكان الأهلي هو الفريق الذي لن يلعب أي مباراة في الجولة الثالثة وفقا للقرعة.

ويلتقي الأهلي مع مضيفه غزل المحلة، اليوم الإثنين، في مباراة تنطلق في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد جمع 4 نقاط من أول مباراتين له في نسخة الموسم الحالي من الدوري المصري، بالتعادل مع مودرن سبورت والفوز على فاركو.

وفيما يلي نستعرض ترتيب الدوري المصري الممتاز الأهلي وغزل المحلة في الجولة الرابعة من نسخة 2025-2026.

ترتيب الدوري المصري

المصري - 7 نقاط

الزمالك - 7 نقاط

زد - 5 نقاط

بتروجيت - 5 نقاط

بيراميدز - 5 نقاط

الجونة - 5 نقاط

إنبي - 5 نقاط

الأهلي - 4 نقاط

حرس الحدود - 4 نقاط

مودرن سبورت - 4 نقاط

سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

