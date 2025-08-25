أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لنادي غزل المحلة، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة التي ستجمع بينهما لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره الأهلي، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، ويقام اللقاء على أرضية ملعب غزل المحلة.

20 لاعبًا.. قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

تشكيل غزل المحلة

استقر علاء عبد العال، على التشكيل الذي سيواجه به الأهلي في الدوري المصري، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، عبد الرحيم عموري، محمود مجدي.

خط الوسط: رشاد العرفاوي، موري توريه، أحمد سعيد.

خط الهجوم: ويليامز صنداي، جريندو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: النفراوي، محمد عبد الغني، أشرف مجدي، عبد الرحمن بودي، معاذ عبد السلام، سعيدي، عماد ميهوب، سولومون آلندي، عاطف الحكيم.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

ويتواجد غزل المحلة في المركز الـ16 بالدوري المصري، برصيد 3 نقاط إذ نجح النادي في تحقيق 3 تعادلات خلال الجولات الماضية.

ويستقر الأهلي بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، إذ تعادل الفريق في مواجهة ونجح في الفوز بأخرى.