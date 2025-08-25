المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"نرحب بتخصيص قطعة جديدة".. وزارة الإسكان تصدر بيانًا ثانيًا عن أرض الزمالك

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:30 م 25/08/2025
وزارة الإسكان

وزارة الإسكان

أصدرت وزارة الإسكان بيانًا جديدًا، بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك، والتي تم سحبها من النادي الأبيض مؤخرًا.

وزارة الإسكان تكشف مصير أرض الزمالك

وجاء بيان وزارة الإسكان على النحو التالي: "‏في ضوء ما أثير مؤخرا بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، توضح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما يلي: سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات التي اتُخذت بشأن سحب قطعة الأرض المشار إليها، وذلك استنادًا إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة".

وتابعت: "وأنه حرصا على الشفافية وصون المال العام، تؤكد الوزارة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام".

وزارة الإسكان توضح أسباب سحب أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبر

وزارة الإسكان: نرحب بتخصيص قطعة أرض جديدة لنادي الزمالك

وأوضحت: "وتؤكد الوزارة تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك، وتبادر الوزارة في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الإشتراطات المقررة بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقًا للقواعد المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، وذلك لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر سالفة الذكر".

"تضمن أخطاء فجة".. المستشار القانوني للزمالك يعلق على بيان وزارة الإسكان بشأن أرض النادي

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، أوضحت فيه أنه تم انتهاء المهلة الخاصة بإنهاء كافة الإنشاءات، والممنوحة لنادي الزمالك، في 10 نوفمبر 2023، وكانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى 1%؜ من المشروع.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك وزارة الإسكان أرض الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521366/-نرحب-بتخصيص-قطعة-جديدة-وزارة-الإسكان-تصدر-بيان-ا-ثاني-ا-عن-أرض-الزمالك", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "مصطفى جمال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/289" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""نرحب بتخصيص قطعة جديدة".. وزارة الإسكان تصدر بيانًا ثانيًا عن أرض الزمالك", "alternativeHeadline":"وزارة الإسكان تصدر بيانًا ثانيًا عن أرض الزمالك", "description": "أصدرت وزارة الإسكان بيانًا جديدًا، بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك، والتي تم سحبها من النادي الأبيض مؤخرًا. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/screenshot-2025-08-25-1725022025_8_25_17_24.webp", "keywords": "وزارة الإسكان,الزمالك,أرض الزمالك", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521366/-نرحب-بتخصيص-قطعة-جديدة-وزارة-الإسكان-تصدر-بيان-ا-ثاني-ا-عن-أرض-الزمالك", "articleBody": "أصدرت وزارة الإسكان بيانًا جديدًا، بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك، والتي تم سحبها من النادي الأبيض مؤخرًا.وزارة الإسكان تكشف مصير أرض الزمالكوجاء بيان وزارة الإسكان على النحو التالي: "&rlm;في ضوء ما أثير مؤخرا بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، توضح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما يلي: سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات التي اتُخذت بشأن سحب قطعة الأرض المشار إليها، وذلك استنادًا إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة".وتابعت: "وأنه حرصا على الشفافية وصون المال العام، تؤكد الوزارة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام".وزارة الإسكان توضح أسباب سحب أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبروزارة الإسكان: نرحب بتخصيص قطعة أرض جديدة لنادي الزمالكوأوضحت: "وتؤكد الوزارة تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك، وتبادر الوزارة في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الإشتراطات المقررة بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقًا للقواعد المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، وذلك لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر سالفة الذكر"."تضمن أخطاء فجة".. المستشار القانوني للزمالك يعلق على بيان وزارة الإسكان بشأن أرض الناديوكانت وزارة الإسكان قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، أوضحت فيه أنه تم انتهاء المهلة الخاصة بإنهاء كافة الإنشاءات، والممنوحة لنادي الزمالك، في 10 نوفمبر 2023، وكانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى 1%؜ من المشروع.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/screenshot-2025-08-25-1725022025_8_25_17_24.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 25T17:30: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-25T18:02:25+03:00", "datePublished" : "2025-08-25T17:30:00+03:00" }