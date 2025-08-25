أصدرت وزارة الإسكان بيانًا جديدًا، بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك، والتي تم سحبها من النادي الأبيض مؤخرًا.

وزارة الإسكان تكشف مصير أرض الزمالك

وجاء بيان وزارة الإسكان على النحو التالي: "‏في ضوء ما أثير مؤخرا بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، توضح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما يلي: سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات التي اتُخذت بشأن سحب قطعة الأرض المشار إليها، وذلك استنادًا إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة".

وتابعت: "وأنه حرصا على الشفافية وصون المال العام، تؤكد الوزارة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام".

وأوضحت: "وتؤكد الوزارة تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك، وتبادر الوزارة في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الإشتراطات المقررة بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقًا للقواعد المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، وذلك لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر سالفة الذكر".

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، أوضحت فيه أنه تم انتهاء المهلة الخاصة بإنهاء كافة الإنشاءات، والممنوحة لنادي الزمالك، في 10 نوفمبر 2023، وكانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى 1%؜ من المشروع.