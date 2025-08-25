المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بث مباشر بالفيديو.. نظرة تحليلية بعد مباراة الأهلي والمحلة في الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:07 م 25/08/2025
الأهلي

النادي الأهلي

يقدم موقع "يلا كورة" قراءة فنية لأحداث مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، التي تقام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

التعادل حسم مباراة الأهلي وغزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري.

الأهلي يتعطل في المحلة بتعادل جديد أمام الغزل.. طالع التفاصيل من هنا

قراءة فنية لمباراة الأهلي

يظهر محمد الحاوي المحلل الفني بموقع "يلا كورة"، في ضيافة دينا زاهر، المذيعة بالموقع، للتعليق على أحداث مباراة غزل المحلة ضد الأهلي ببطولة الدوري.

مباراة الأهلي ضد غزل المحلة جاءت بشكل هجومي مستمر من جانب المارد الأحمر، وسط تكتل دفاعي وصمود قوي لصحاب الأرض والضيافة أمام جماهيره.

تشكيل الأهلي.. عودة الشناوي.. وجراديشار يقود الهجوم أمام المحلة

طالع بث مباشر بالفيديو عن مباراة غزل المحلة ضد الأهلي في الدوري، عبر التالي:

ورفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط بعد خوض 3 مواجهات حتى الآن في الدوري المصري الممتاز، الموسم الجديد، بالتعادل مرتين والفوز مرة واحدة فقط.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.. طالع التفاصيل من هنا

الأهلي غزل المحلة الدوري المصري مباراة الأهلي وغزل المحلة

أخبار تهمك

التعليقات

