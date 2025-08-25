يقدم موقع "يلا كورة" قراءة فنية لأحداث مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، التي تقام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

التعادل حسم مباراة الأهلي وغزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري.

قراءة فنية لمباراة الأهلي

يظهر محمد الحاوي المحلل الفني بموقع "يلا كورة"، في ضيافة دينا زاهر، المذيعة بالموقع، للتعليق على أحداث مباراة غزل المحلة ضد الأهلي ببطولة الدوري.

مباراة الأهلي ضد غزل المحلة جاءت بشكل هجومي مستمر من جانب المارد الأحمر، وسط تكتل دفاعي وصمود قوي لصحاب الأرض والضيافة أمام جماهيره.

ورفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط بعد خوض 3 مواجهات حتى الآن في الدوري المصري الممتاز، الموسم الجديد، بالتعادل مرتين والفوز مرة واحدة فقط.

