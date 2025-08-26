المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سيد عبد الحفيظ يحسم الجدل.. هل يترشح في انتخابات الأهلي المقبلة؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

03:17 م 26/08/2025
سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عن موقفه من الترشح في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وكانت رحلة عبد الحفيظ مع منصب مدير الكرة بالأهلي انتهت منذ رحيله في شهر أغسطس لعام 2023.

طالع نتائج الجولة الرابعة في الدوري من هنا

سيد عبد الحفيظ: هناك "كبير" في الأهلي يجب العودة إليه

وقال صاحب الـ47 عاما في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر عن موقفه من الترشح في انتخابات الأهلي: "متعرفش الخير فين، ويجب مراعاة التوقيت الذي نتحدث فيه، هناك مباريات وارتباطات للأهلي، ومثل هذه الأمور لا تُعلن عبر شاشات التليفزيون".

وأضاف: هناك (كبير) في الأهلي يجب أن نرجع ونعود له، لا أقصد الخطيب فقط وهناك حكماء في النادي، وهذه هي الأصول".

وأكمل: "لم أحسم قراري بعد، ويجب أن ننتظر، لست مترددًا ولكن سنرى ما الذي سيحدث مستقبلا (واللي كاتبه ربنا هيكون)".

وبسؤاله عن هل متخوف من اتخاذ قرار الترشح؟، أكد عبد الحفيظ، قائلًا: "لا خالص.. ولكن قد تظن أن الأمر سيكون خيرا لك ولكن تتضح أنه غير ذلك تماما، وهناك أصول في الأهلي نتبعها".

وأتم: "لو مصلحة الأهلي تُحتم علي عدم ترشحي في الانتخابات، لن أقوم بذلك، ولن أترشح لو هذا في مصلحة النادي".

للتعرف على جدول ترتيب الدوري اضغط هنا

الأهلي سيد عبد الحفيظ الدوري المصري الخطيب

