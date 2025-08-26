المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الحل في الأطراف.. كيف يقتحم الزمالك دفاع فاركو؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:34 م 26/08/2025
الزمالك وفاركو

صورة من مباراة الزمالك وفاركو

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز أمام فاركو.

ويدخل هذه المباراة سعيا في تحقيق الفوز من أجل اعتلاء قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز مبكرًا، مستغلا تعثر الثنائي المنافس معه الأهلي وبيراميدز.

الزمالك بدأ بطولة الدوري بالفوز على سيراميكا بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل دون أهداف مع المقاولون العرب، ومن ثم فاز على مودرن سبورت بنتيجة 2-0.

أما فاركو فتعادل مع إنبي دون أهداف في الجولة الأولى، ثم خسر من الأهلي بنتيجة 4-1، وبعدها خسر من طلائع الجيش بنتيجة 1-0.

"الأطراف" سلاح الزمالك أمام فاركو

وبالتالي فإن فاركو تلقى 5 أهداف في أول 3 مباريات له في البطولة المحلية، ولن يجد الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، أفضل من الـ5 أهداف من أجل دراسة دفاع فاركو في بداية الموسم الحالي، وذلك لاستغلال أخطائه وتحقيق الفوز.

هجمة مرتدة

وكان فاركو قد تلقى هزيمة من طلائع الجيش بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 65 عن طريق إسماعيل أجورو الذي راوغ أكثر من لاعب ومن سدد كرة قوية سكنت الشباك.

وهنا قد يستغل الزمالك الهجمة المرتدة كما فعل فريق طلائع الجيش، فاللعبة من بدايتها تم تشتيتها عن طريق مدافع طلائع الجيش وصلت إلى إسماعيل أجورو الذي بدوره راوغ أكثر من لاعب في فاركو على حدود منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك في هدف يعتبر من 3 تمريرات فقط.

رباعية الأهلي

أما مباراة الأهلي والتي كانت مليئة بالأهداف حيث خسرها فاركو بنتيجة 4-1، فاستغل فريق خوسيه ريبييرو إمكانيات أحمد سيد زيزو ومحمد شريف ومحمد علي بن رمضان.

الهدف الأول للأهلي أمام فاركو جاء في الدقيقة العاشرة عن طريق محمد شريف الذي استقبل كرة عرضية من الجبهة اليمنى ومن ثم سدد الكرة بالرأس داخل الشباك.

أما الهدف الثاني والثالث للأهلي سجلهما أحمد سيد زيزو، حيث مرر الكرة في هدفه الأول بقميص الفريق الأحمر مع محمد علي بن رمضان الذي أرسل كرة عرضية على رأس زيزو من جديد سكنت الشباك.

أما الهدف الثالث للأهلي في هذه المباراة جاء بعد ثنائية مثالية بين زيزو وأشرف بنشرقي الذي اقتحم الجبهة اليسرى وأرسل كرة عرضية لزيزو الذي أسكنها الشباك من جديد.

وهنا قد يستغل الزمالك سرعات أطراف الملعب والمتمثلة في الثنائي خوان ألفينا وشيكو بانزا اللذان قدما أداء مميزا خلال مباراة مودرن سبورت الماضية.

والملحوظ أيضا في طريقة لعب فاركو أن خطوطه الدفاعية ليست متقاربة وهو ما حدث في الهدف الرابع للأهلي، حيث وجد جراديشار نفسه وحيدا ليتسلم الكرة من محمد هاني ومن ثم يضع الكرة في الشباك بعد مراوغة الحارس شيكا.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري فاركو

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

