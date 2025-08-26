الزمالك ضد فاركو.. طرد نداي بعد تدخل عنيف على الونش

شهدت مباراة الزمالك أمام فاركو، المقامة حاليًا على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، أحداثًا مثيرة بعدما تعرض السنغالي بابا كار نداي، لاعب فاركو، للطرد في الدقيقة 61.

بطاقة حمراء تشعل مواجهة الزمالك وفاركو

وجاء الطرد بعد حصول نداي على الإنذار الثاني، عقب تدخله القوي على محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، حيث حاول تنفيذ ركلة عكسية لكن قدمه اصطدمت بوجه لاعب الزمالك، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

وعلى الجانب الآخر، واصل الأنجولي شيكو بانزا تألقه مع الزمالك، بعدما سجل هدف التقدم للفريق الأبيض في الدقيقة 48، رافعًا رصيده إلى هدفين في المسابقة، بعد أن سبق وهز شباك مودرن سبورت في الجولة الماضية.

الزمالك يسعى للاستفادة من تعثر الأهلي

ويدخل الزمالك المباراة بهدف استغلال تعثر منافسيه الأهلي وبيراميدز، من أجل الاقتراب من صدارة جدول الترتيب ومواصلة الانطلاقة القوية في الدوري.

وبدأ الزمالك بطولة الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل سلبيا مع المقاولون العرب دون أهداف في الجولة الثانية، ومن ثم فاز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة.