كشف البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن وجود أزمة مع اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، بعد فوز الفريق الأبيض على فاركو بهدف دون رد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وأكد فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الجزيري سيكون مستبعدًا من المشاركة في المباريات المقبلة خلال فترة توليه المهمة.

سبب المشادة

علم "يلا كورة" أن مشادة حدثت بين المدرب واللاعب خلال تدريبات الفريق قبل مباراة فاركو، وهو ما دفع فيريرا لاتخاذ قرار استبعاد الجزيري.

رد وكيل أعمال الجزيري

قال حازم فتوح، وكيل أعمال اللاعب، في تصريحات عبر "إم بي سي مصر" إنه سيعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك لمناقشة الأزمة.

وأضاف أن المدرب يفتقد الخبرة في التعامل مع النجوم، خاصة مع فريق بحجم وجماهيرية الزمالك.

أزمات محلية متكررة

تعتبر أزمة الجزيري مع فيريرا واحدة من بين عدة أزمات شهدتها الساحة المحلية مؤخرًا.

