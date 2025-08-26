المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مشادة الجزيري وفيريرا تدخل قائمة أبرز 10 أزمات محلية (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

05:37 م 27/08/2025
كشف البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن وجود أزمة مع اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، بعد فوز الفريق الأبيض على فاركو بهدف دون رد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وأكد فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الجزيري سيكون مستبعدًا من المشاركة في المباريات المقبلة خلال فترة توليه المهمة.

سبب المشادة

علم "يلا كورة" أن مشادة حدثت بين المدرب واللاعب خلال تدريبات الفريق قبل مباراة فاركو، وهو ما دفع فيريرا لاتخاذ قرار استبعاد الجزيري.

لمعرفة تفاصيل الأزمة.. اضغط هنا

رد وكيل أعمال الجزيري

قال حازم فتوح، وكيل أعمال اللاعب، في تصريحات عبر "إم بي سي مصر" إنه سيعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك لمناقشة الأزمة.

وأضاف أن المدرب يفتقد الخبرة في التعامل مع النجوم، خاصة مع فريق بحجم وجماهيرية الزمالك.

لمعرفة تصريحات وكيل الجزيري كاملة.. اضغط هنا

أزمات محلية متكررة

تعتبر أزمة الجزيري مع فيريرا واحدة من بين عدة أزمات شهدتها الساحة المحلية مؤخرًا.

اطلع على قائمة أبرز 10 أزمات محلية هنا.. أو شاهد الألبوم المرفق في الموضوع

ترتيب الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري

لمعرفة موعد مباراة الزمالك المقبلة... اضغط هنا

الزمالك الأهلي الدوري المصري سيف الدين الجزيري يانيك فريرا

