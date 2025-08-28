أصدر نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، بيانا بشأن سحب وزارة الإسكان أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الزمالك قد تقدم بتظلم لوزارة الإسكان بشأن سحب أرض النادي من أجل عودة العمل بها من جديد.

وجاء نص البيان كالتالي:

بناءً على دعوة كريمة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتمع اليوم الخميس وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، والمستشار القانوني للنادي، مع سيادة الوزير وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لمناقشة الحلول بشأن أزمة أرض الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أن الدولة داعمة لنادي الزمالك وجماهيره وأعضاء جمعيته العمومية، نافيًا سيادته في ذات الوقت كل المزاعم المتداولة بشأن وجود مطور جديد لأرض نادي الزمالك.

وتناول الاجتماع بحث التظلم المقدم من النادي واستئناف العمل بالفرع، وقد أبدى سيادة الوزير تفهمه لكل الإجراءات التي اتخذها هذا المجلس منذ توليه المسؤولية، ووعد سيادته بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على معالي دولة رئيس الوزراء، الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي.

وتأكيدًا من الوزارة على دعمها للنادي، أبدى سيادة الوزير المهندس شريف الشربيني استعداد الوزارة الكامل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض إضافية بالتجمع الخامس وفق الضوابط المعمول بها، وذلك بعد إثبات جدية العمل بأرض النادي بأكتوبر.

ووجه الكابتن حسين لبيب والوفد المرافق له الشكر لسيادة الوزير المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفهم سيادته الكامل لموقف نادي الزمالك.