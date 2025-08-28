المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"العرض على رئيس الوزراء".. الزمالك يصدر بيانا جديدا بشأن أرض أكتوبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:38 م 28/08/2025
مقر الزمالك

مقر نادي الزمالك

أصدر نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، بيانا بشأن سحب وزارة الإسكان أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الزمالك قد تقدم بتظلم لوزارة الإسكان بشأن سحب أرض النادي من أجل عودة العمل بها من جديد.

وجاء نص البيان كالتالي:

بناءً على دعوة كريمة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتمع اليوم الخميس وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، والمستشار القانوني للنادي، مع سيادة الوزير وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لمناقشة الحلول بشأن أزمة أرض الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أن الدولة داعمة لنادي الزمالك وجماهيره وأعضاء جمعيته العمومية، نافيًا سيادته في ذات الوقت كل المزاعم المتداولة بشأن وجود مطور جديد لأرض نادي الزمالك.

وتناول الاجتماع بحث التظلم المقدم من النادي واستئناف العمل بالفرع، وقد أبدى سيادة الوزير تفهمه لكل الإجراءات التي اتخذها هذا المجلس منذ توليه المسؤولية، ووعد سيادته بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على معالي دولة رئيس الوزراء، الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي.

وتأكيدًا من الوزارة على دعمها للنادي، أبدى سيادة الوزير المهندس شريف الشربيني استعداد الوزارة الكامل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض إضافية بالتجمع الخامس وفق الضوابط المعمول بها، وذلك بعد إثبات جدية العمل بأرض النادي بأكتوبر.

ووجه الكابتن حسين لبيب والوفد المرافق له الشكر لسيادة الوزير المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفهم سيادته الكامل لموقف نادي الزمالك.

الزمالك رئيس الوزراء أرض أكتوبر وزير الإسكان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521730/-العرض-على-رئيس-الوزراء-الزمالك-يصدر-بيانا-جديدا-بشأن-أرض-أكتوبر", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""العرض على رئيس الوزراء".. الزمالك يصدر بيانا جديدا بشأن أرض أكتوبر", "alternativeHeadline":"الزمالك يصدر بيانا جديدا بشأن أرض أكتوبر", "description": "أصدر نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، بيانا بشأن سحب وزارة الإسكان أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/12/3/بب2024_12_3_15_31.webp", "keywords": "الزمالك-أرض أكتوبر-وزير الإسكان-رئيس الوزراء", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521730/-العرض-على-رئيس-الوزراء-الزمالك-يصدر-بيانا-جديدا-بشأن-أرض-أكتوبر", "articleBody": "أصدر نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، بيانا بشأن سحب وزارة الإسكان أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.وكان الزمالك قد تقدم بتظلم لوزارة الإسكان بشأن سحب أرض النادي من أجل عودة العمل بها من جديد.وجاء نص البيان كالتالي:بناءً على دعوة كريمة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتمع اليوم الخميس وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، والمستشار القانوني للنادي، مع سيادة الوزير وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لمناقشة الحلول بشأن أزمة أرض الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر.وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أن الدولة داعمة لنادي الزمالك وجماهيره وأعضاء جمعيته العمومية، نافيًا سيادته في ذات الوقت كل المزاعم المتداولة بشأن وجود مطور جديد لأرض نادي الزمالك.وتناول الاجتماع بحث التظلم المقدم من النادي واستئناف العمل بالفرع، وقد أبدى سيادة الوزير تفهمه لكل الإجراءات التي اتخذها هذا المجلس منذ توليه المسؤولية، ووعد سيادته بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على معالي دولة رئيس الوزراء، الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي.وتأكيدًا من الوزارة على دعمها للنادي، أبدى سيادة الوزير المهندس شريف الشربيني استعداد الوزارة الكامل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض إضافية بالتجمع الخامس وفق الضوابط المعمول بها، وذلك بعد إثبات جدية العمل بأرض النادي بأكتوبر.ووجه الكابتن حسين لبيب والوفد المرافق له الشكر لسيادة الوزير المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفهم سيادته الكامل لموقف نادي الزمالك.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/12/3/بب2024_12_3_15_31.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 28T21:38: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-28T21:38:37+03:00", "datePublished" : "2025-08-28T21:38:00+03:00" }