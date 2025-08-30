المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تكافؤ في الذهاب واكتساح بالإياب.. ماذا حدث في مواجهتي يورتشيتش ضد ريبيرو بالموسم الماضي؟ (أرقام)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:39 م 29/08/2025
ريبيرو ويورتشيش في صدام ثالث

ريبيرو ويورتشيش في مواجهة الموسم الماضي - صورة أرشيفية

تجمع قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري بين بيراميدز والأهلي، بمواجهة من نوع آخر على الخطوط، بين كلا المدربين، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش والإسباني خوسيه ريبيرو، بعدما جمعتهما مواجهتين قاريتين في الموسم الماضي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي مساء السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أرضية استاد السلام.

قبل ريبيرو.. كيف كانت انطلاقة مدربي الأهلي ضد بيراميدز؟ (صور)

وواجه ريبيرو نظيره يورتشيتش، ولكن عندما كان الإسباني مديرًا فنيًا لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

صراع خارج الخطوط يشعل لقاء الأهلي وبيراميدز.. 90 دقيقة تشكل مستقبل ريبيرو ويورتشيتش

وتأهل بيراميدز على حساب أورلاندو، بعدما تعادل الفريقان ذهابًا بدون أهداف، وانتصر النادي المصري إيابًا على ملعب بنتيجة 3-2 بسيناريو مثير.

أرقام مواجهتي ريبيرو ويورتشيتش في دوري الأبطال

ويستعرض موقع يلا كورة أبرز أرقام مواجهتي ريبيرو ويورتشيتش في الموسم الماضي، عبر التقرير التالي:

لقاء الذهاب

تفوق بيراميدز خارج ملعبه على أورلاندو، وسجل هدفين لكن ألغى الحكم كلا الهدفين، بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل ولمسة يد.

الاستحواذ: أورلاندو 56% - 44% بيراميدز

الفرص الكبيرة: 0-1

التسديدات: 10-8

التمريرات: 448-337

الركلات الركنية: 5-5

اللمسات في منطقة جزاء الخصم: 9-9

الصراعات الثنائية: 42% - 58%

المراوغات الصحيحة: 7-9

استعادة الكرة: 43-53

التشتيت: 14-25

لقاء الإياب

وفي مواجهة الإياب، تفوق أورلاندو في البداية، وتقدم بهدف، ثم تعادل بيراميدز، ليستعيد أورلاندو التقدم بالهدف الثاني، قبل أن يقلب بيراميدز الطاولة على ضيفه، بالهدف الثاني والثالث، عن طريق رمضان صبحي وفيستون ماييلي، بفضل الكرات العرضية.

90 دقيقة تشكل مستقبل ريبيرو ويورتشيتش

الاستحواذ: بيراميدز 60% - 40% أورلاندو بايرتس

الفرص الكبيرة: 6-1

التسديدات: 15-13

التمريرات: 461-309

الركلات الركنية: 4-5

اللمسات في منطقة جزاء الخصم: 20-18

الصراعات الثنائية: 50% - 50%

المراوغات الصحيحة: 7-4

استعادة الكرة: 56-51

التشتيت: 36-31

مباراة الأهلي القادمة
يورتشيتش الأهلي ضد بيراميدز ريبيرو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

