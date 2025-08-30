المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

"8 لاعبين".. تعرف على إصابات الأهلي والمرشحين للغياب أمام بيراميدز (صور)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:51 م 29/08/2025
يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة صعبة في الأسبوع الخامس من الدوري المصري، أمام منافسه بيراميدز، على أرضية استاد السلام، ولكنه سيفتقد لخدمات عدة لاعبين.

ويستعرض موقع يلا كورة عبر التقرير التالي، موقف لاعبي الأهلي المصابين، والمرشحين للغياب عن اللقاء المرتقب أمام بيراميدز، غدًا السبت.

موقف إمام عاشور وبن رمضان قبل لقاء بيراميدز

وتتجه الأنظار نحو الثنائي إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان، حيث تأمل جماهير الأهلي في جاهزية الثنائي، لقيادة خط وسط الفريق الأحمر باللقاء المقبل.

"ثغرة الجبهة اليمنى".. أزمة تقلق يورتشيتش في مواجهة الأهلي (تحليل)

ويمكنك التعرف على موقف الإصابات داخل القلعة الحمراء عبر التنقل خلال الألبوم المرفق بالأعلى، أو من هنا.

الأهلي وبيراميدز يتساويان في جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز السادس برصيد 5 نقاط، حصدها من 3 مواجهات، بعدما حقق انتصار وحيد وتعادلين، كان آخرهما في الأسبوع الماضي ضد غزل المحلة.

ماذا حدث في مواجهتي يورتشيتش ضد ريبيرو بالموسم الماضي؟ (أرقام)

وفي المقابل يتواجد فريق بيراميدز في المركز العاشر، الذي يتساوى مع الفريق الأحمر بالرصيد ذاته، لكنه جمع نقاطه بعد 4 مباريات، حيث حقق فوز وحيد وتعادلين بينما تعرض للهزيمة لأول مرة، في الجولة الماضية، على يد مودرن سبورت.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الأهلي ضد بيراميدز إصابات الأهلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

