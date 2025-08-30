يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة صعبة في الأسبوع الخامس من الدوري المصري، أمام منافسه بيراميدز، على أرضية استاد السلام، ولكنه سيفتقد لخدمات عدة لاعبين.

ويستعرض موقع يلا كورة عبر التقرير التالي، موقف لاعبي الأهلي المصابين، والمرشحين للغياب عن اللقاء المرتقب أمام بيراميدز، غدًا السبت.

موقف إمام عاشور وبن رمضان قبل لقاء بيراميدز

وتتجه الأنظار نحو الثنائي إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان، حيث تأمل جماهير الأهلي في جاهزية الثنائي، لقيادة خط وسط الفريق الأحمر باللقاء المقبل.

الأهلي وبيراميدز يتساويان في جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز السادس برصيد 5 نقاط، حصدها من 3 مواجهات، بعدما حقق انتصار وحيد وتعادلين، كان آخرهما في الأسبوع الماضي ضد غزل المحلة.

وفي المقابل يتواجد فريق بيراميدز في المركز العاشر، الذي يتساوى مع الفريق الأحمر بالرصيد ذاته، لكنه جمع نقاطه بعد 4 مباريات، حيث حقق فوز وحيد وتعادلين بينما تعرض للهزيمة لأول مرة، في الجولة الماضية، على يد مودرن سبورت.