رغم النقص العددي.. السولية يقود سيراميكا للفوز على المقاولون في الدوري المصري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:18 م 29/08/2025
السولية

سيراميكا كليباترا

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزًا ثمينًا على مضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب المقاولون العرب.

تفاصيل مباراة المقاولون ضد سيراميكا

وجاء هدف اللقاء الوحيد مبكرًا عن طريق عمرو السولية في الدقيقة الثالثة، ليمنح سيراميكا أفضلية سريعة على أصحاب الأرض.

وزادت معاناة المقاولون بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب سيراميكا عمرو قلاوة في الدقيقة 18 إثر تدخل عنيف على محمد عنتر.

ورغم النقص العددي، حافظ سيراميكا على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سنحت للمقاولون العرب فرصة ذهبية لإدراك التعادل بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 75، إلا أن محمود أبو جودة أهدرها في الدقيقة 79، ليضيع على فريقه فرصة العودة.

بهذا الفوز، رفع سيراميكا رصيده إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند نقطتين فقط، ليواصل معاناته في المركز قبل الأخير دون تحقيق أي انتصار هذا الموسم.

الدوري المصري المقاولون العرب عمرو السولية سيراميكا كليوباترا

التعليقات

