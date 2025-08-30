المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الجونة يفرض التعادل على زد في الدوري المصري

محمد همام

كتب - محمد همام

05:18 م 30/08/2025
كهرباء الإسماعيلية والجونة

صورة أرشيفية لفريق الجونة

انتهت مباراة الجونة وزد بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب، في لقاء أقيم على ملعب "خالد بشارة" ضمن حسابات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري.

وكان فريق زد قد خسر الجولة الماضية من منافسه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المقابل تعادل الجونة مع إنبي سلبيًا في الجولة الثالثة.

نتائج فريق الجونة في الدوري المصري..

نتائج فريق زد في الدوري المصري..

تشكيل الجونة: محمد علاء - أليو جاتا - صابر الشيمي - أحمد عبد الرسول - عبد الجواد تعلب - بلال السيد - محمد حسونة - حفيظ إبراهيم - علي الزاهدي - محمد النحاس - صمويل أوجو.

تشكيل زد: علي لطفي - أحمد فتحي - أحمد طارق - أحمد عبد النبي - أحمد عاطف - مصطفى سعد - أحمد عادل - أحمد إبراهيم - حمدي علاء - محمد ربيعة - ماتا ماجاسا.

تعادل مثير

جاء هدف المباراة عن طريق عبد الرحمن حسن البانوبي في الدقيقة (83) من زمن أحداث المباراة بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة (90+5)، تسبب علي جمال، لاعب فريق زد، في استقبال فريقه لهدف بالتسجيل بالخطأ في مرمى زميله علي لطفي لتصبح النتيجة 1-1.

الجولة المقبلة

من المقرر أن يلعب الجونة في المباراة المقبلة ضد حرس الحدود في (13 سبتمبر) ضمن حسابات الجولة السادسة من بطولة الدوري في نسخة موسم 2025-2026.

بينما ينتظر أن يستقبل زد منافسه الإسماعيلي في (12 سبتمبر) في إطار الجولة السادسة.

ترتيب الدوري المصري..

الدوري المصري الجونة زد الجونة وزد مباراة الجونة وزد تشكيل الجونة تشكيل زد

