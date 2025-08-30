أعلن المدير الفني كرونوسلاف يورشيتش، مدرب نادي بيراميدز، التشكيل الذي يبدأ به فريقه اليوم السبت أمام الأهلي، في مباراة تقام بينهما على ملعب السلام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويبحث بيراميدز شأنه شأن الأهلي عن تصحيح المسار في منافسات الدوري المصري، بعد أن تعثر كلاهما في الجولة الماضية، إذ خسر الأول على يد مودرن سبورت، وتعادل الأخير أمام غزل المحلة دون أهداف.

تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: كريم حافظ، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، وليد الكرتي

الهجوم: أحمد عاطف قطة، إيفرتون دا سيلفا، فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز أمام الأهلي: محمود جاد، علي جبر، محمود دونجا، مصطفى زيكو، محمد رضا بوبو، أحمد توفيق، محمود زلاكة، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي.

وأجرى يورشيتش 3 تغييرات على تشكيل بيراميدز الذي خسر مباراته الماضية أمام مودرن سبورت، بإشراك أسامة جلال وكريم حافظ وقطة بدلًا من محمد الشيبي ومحمود مرعي وعبد الرحمن مجدي.

ويغيب الشيبي عن قائمة بيراميدز بسبب إيقافه إثر حصوله على بطاقة حمراء أمام مودرن سبورت، بينما يعاني مرعي من إصابة في الركبة.

ومن المتوقع أن يشارك كريم حافظ في مركز الظهير الأيمن لبيراميدز، على أن يعاونه أحمد عاطف قطة في أداء الأدوار الدفاعية أمام الأهلي.