المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل بيراميدز.. 3 تغييرات.. وكريم حافظ ظهير أيمن أمام الأهلي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:49 م 30/08/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلن المدير الفني كرونوسلاف يورشيتش، مدرب نادي بيراميدز، التشكيل الذي يبدأ به فريقه اليوم السبت أمام الأهلي، في مباراة تقام بينهما على ملعب السلام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويبحث بيراميدز شأنه شأن الأهلي عن تصحيح المسار في منافسات الدوري المصري، بعد أن تعثر كلاهما في الجولة الماضية، إذ خسر الأول على يد مودرن سبورت، وتعادل الأخير أمام غزل المحلة دون أهداف.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: كريم حافظ، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، وليد الكرتي

الهجوم: أحمد عاطف قطة، إيفرتون دا سيلفا، فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز أمام الأهلي: محمود جاد، علي جبر، محمود دونجا، مصطفى زيكو، محمد رضا بوبو، أحمد توفيق، محمود زلاكة، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي.

وأجرى يورشيتش 3 تغييرات على تشكيل بيراميدز الذي خسر مباراته الماضية أمام مودرن سبورت، بإشراك أسامة جلال وكريم حافظ وقطة بدلًا من محمد الشيبي ومحمود مرعي وعبد الرحمن مجدي.

ويغيب الشيبي عن قائمة بيراميدز بسبب إيقافه إثر حصوله على بطاقة حمراء أمام مودرن سبورت، بينما يعاني مرعي من إصابة في الركبة.

ومن المتوقع أن يشارك كريم حافظ في مركز الظهير الأيمن لبيراميدز، على أن يعاونه أحمد عاطف قطة في أداء الأدوار الدفاعية أمام الأهلي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز كريم حافظ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521902/تشكيل-بيراميدز-3-تغييرات-وكريم-حافظ-ظهير-أيمن-أمام-الأهلي", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد عمارة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9/284" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"تشكيل بيراميدز.. 3 تغييرات.. وكريم حافظ ظهير أيمن أمام الأهلي", "alternativeHeadline":"تشكيل بيراميدز.. كريم حافظ ظهير أيمن أمام الأهلي", "description": "أعلن المدير الفني كرونوسلاف يورشيتش، مدرب نادي بيراميدز، التشكيل الذي يبدأ به فريقه اليوم السبت أمام الأهلي، في مباراة تقام بينهما على ملعب السلام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري 2025-2026. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/3/516450694-1957576441709519-6011452004823650197-n2025_8_3_20_2.webp", "keywords": "الدوري المصري- كريم حافظ- بيراميدز- الأهلي", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521902/تشكيل-بيراميدز-3-تغييرات-وكريم-حافظ-ظهير-أيمن-أمام-الأهلي", "articleBody": "أعلن المدير الفني كرونوسلاف يورشيتش، مدرب نادي بيراميدز، التشكيل الذي يبدأ به فريقه اليوم السبت أمام الأهلي، في مباراة تقام بينهما على ملعب السلام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.ويبحث بيراميدز شأنه شأن الأهلي عن تصحيح المسار في&nbsp;منافسات الدوري المصري، بعد أن تعثر كلاهما في الجولة الماضية، إذ خسر الأول على يد مودرن سبورت، وتعادل الأخير أمام غزل المحلة دون أهداف.طالع ترتيب الدوري المصري من هناتشكيل بيراميدز أمام الأهليحراسة المرمى: أحمد الشناويالدفاع: كريم حافظ، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمديالوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، وليد الكرتيالهجوم: أحمد عاطف قطة، إيفرتون دا سيلفا، فيستون ماييليويجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز أمام الأهلي: محمود جاد، علي جبر، محمود دونجا، مصطفى زيكو، محمد رضا بوبو، أحمد توفيق، محمود زلاكة، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي.وأجرى يورشيتش 3 تغييرات على تشكيل بيراميدز الذي خسر مباراته الماضية أمام مودرن سبورت، بإشراك أسامة جلال وكريم حافظ وقطة بدلًا من محمد الشيبي ومحمود مرعي وعبد الرحمن مجدي.ويغيب الشيبي عن قائمة بيراميدز بسبب إيقافه إثر حصوله على بطاقة حمراء أمام مودرن سبورت، بينما يعاني مرعي من إصابة في الركبة.ومن المتوقع أن يشارك كريم حافظ في مركز الظهير الأيمن لبيراميدز، على أن يعاونه أحمد عاطف قطة في أداء الأدوار الدفاعية أمام الأهلي.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/3/516450694-1957576441709519-6011452004823650197-n2025_8_3_20_2.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 30T19:49: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-30T19:51:49+03:00", "datePublished" : "2025-08-30T19:49:00+03:00" }