المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"هدف رائع ولكن في مرمانا".. "جول كوميدي جديد" ينضم لقائمة غرائب الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:51 م 30/08/2025
هدف علي جمال مدافع زد بالخطأ في مرماه

هدف علي جمال مدافع زد بالخطأ في مرماه

سجل علي جمال "لالا" الظهير الأيمن لفريق زد، هدفًا كوميديًا في شباك ناديه، لصالح مضيفه الجونة، على ملعب الأخير، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وعلى طريقة الجملة الساخرة الشهيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الماضية: ""هدف رائع ولكن في مرمانا"، فاجئ علي جمال الجميع في استاد خالد بشارة، في الثواني الأخيرة من عمر مباراة الجونة وزد، بهدف عكسي لا يصدق.

علي جمال يصدم زد بهدف عكسي قاتل لصالح الجونة

وكانت النتيجة تشير لتقدم زد على الجونة، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عندما دفع محمد شوقي مدرب زد، بالظهير الأيمن علي جمال بدلًا من الجناح مصطفى سعد "ميسي".

الجونة يفرض التعادل على زد في الدوري المصري

وسدد محمد عماد لاعب الجونة كرة صاروخية، تصدى لها الحارس علي لطفي ببراعة، لتسقط أمام المرمى نحو الظهير الأيمن علي جمال، الذي شتت الكرة ولكن نحو شباك فريقه.

الأهداف الكوميدية "عرض مستمر" في الدوري المصري

ولا تعد هذه هي الواقعة الأولى التي نشاهد فيها هدفًا كوميديًا في الدوري المصري، حيث أحرز الحارس محمد شعبان، لاعب فريق طلائع الجيش، هدفًا في مرماه لصالح المصري البورسعيدي، في مايو 2024.

وجاء هدف شعبان بعدما ارتقى للإمساك بالكرة، لكنها سقطت من يده نحو شباك فريقه، بدون تدخل من لاعبي المصري.

كما أحرز أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي هدفًا في شباك بتروجيت، خلال الموسم الماضي، بعدما قطع الكرة من الحارس محمد خليفة.

وعاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو، ليحتسب مخالفة على مهاجم البنك لصالح حارس بتروجيت، بداعي وجود الكرة في حيازة حارس النادي البترولي.

مباراة الجونة القادمة
الدوري المصري زد علي جمال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521910/-هدف-رائع-ولكن-في-مرمانا-جول-كوميدي-جديد-ينضم-لقائمة-غرائب-الدوري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""هدف رائع ولكن في مرمانا".. "جول كوميدي جديد" ينضم لقائمة غرائب الدوري", "alternativeHeadline":""جول كوميدي جديد" ينضم لقائمة غرائب الدوري المصري", "description": "سجل علي جمال "لالا" الظهير الأيمن لفريق زد، هدفًا كوميديًا في شباك ناديه، لصالح مضيفه الجونة، على ملعب الأخير، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/30/540532468-1264764965679408-2863641210687458044-n2025_8_30_20_31.webp", "keywords": "الدوري المصري,علي جمال,زد", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521910/-هدف-رائع-ولكن-في-مرمانا-جول-كوميدي-جديد-ينضم-لقائمة-غرائب-الدوري", "articleBody": "سجل علي جمال "لالا" الظهير الأيمن لفريق زد، هدفًا كوميديًا في شباك ناديه، لصالح مضيفه الجونة، على ملعب الأخير، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.وعلى طريقة الجملة الساخرة الشهيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الماضية: ""هدف رائع ولكن في مرمانا"، فاجئ علي جمال الجميع في استاد خالد بشارة، في الثواني الأخيرة من عمر مباراة الجونة وزد، بهدف عكسي لا يصدق.علي جمال يصدم زد بهدف عكسي قاتل&nbsp;لصالح الجونةوكانت النتيجة تشير لتقدم زد على الجونة، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عندما دفع محمد شوقي مدرب زد، بالظهير الأيمن علي جمال بدلًا من الجناح مصطفى سعد "ميسي".الجونة يفرض التعادل على زد في الدوري المصريوسدد محمد عماد لاعب الجونة كرة صاروخية، تصدى لها الحارس علي لطفي ببراعة، لتسقط أمام المرمى نحو الظهير الأيمن علي جمال، الذي شتت الكرة ولكن نحو شباك فريقه.الأهداف الكوميدية "عرض مستمر" في الدوري المصريولا تعد هذه هي الواقعة الأولى التي نشاهد فيها هدفًا كوميديًا في الدوري المصري، حيث أحرز الحارس محمد شعبان، لاعب فريق طلائع الجيش، هدفًا في مرماه لصالح المصري البورسعيدي، في مايو 2024.وجاء هدف شعبان بعدما ارتقى للإمساك بالكرة، لكنها سقطت من يده نحو شباك فريقه، بدون تدخل من لاعبي المصري.كما أحرز أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي هدفًا في شباك بتروجيت، خلال الموسم الماضي، بعدما قطع الكرة من الحارس محمد خليفة.وعاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو، ليحتسب مخالفة على مهاجم البنك لصالح حارس بتروجيت، بداعي وجود الكرة في حيازة حارس النادي البترولي.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/30/540532468-1264764965679408-2863641210687458044-n2025_8_30_20_31.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 30T20:51: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-30T20:54:18+03:00", "datePublished" : "2025-08-30T20:51:00+03:00" }