سجل علي جمال "لالا" الظهير الأيمن لفريق زد، هدفًا كوميديًا في شباك ناديه، لصالح مضيفه الجونة، على ملعب الأخير، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وعلى طريقة الجملة الساخرة الشهيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الماضية: ""هدف رائع ولكن في مرمانا"، فاجئ علي جمال الجميع في استاد خالد بشارة، في الثواني الأخيرة من عمر مباراة الجونة وزد، بهدف عكسي لا يصدق.

علي جمال يصدم زد بهدف عكسي قاتل لصالح الجونة

وكانت النتيجة تشير لتقدم زد على الجونة، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عندما دفع محمد شوقي مدرب زد، بالظهير الأيمن علي جمال بدلًا من الجناح مصطفى سعد "ميسي".

الجونة يفرض التعادل على زد في الدوري المصري

وسدد محمد عماد لاعب الجونة كرة صاروخية، تصدى لها الحارس علي لطفي ببراعة، لتسقط أمام المرمى نحو الظهير الأيمن علي جمال، الذي شتت الكرة ولكن نحو شباك فريقه.

الأهداف الكوميدية "عرض مستمر" في الدوري المصري

ولا تعد هذه هي الواقعة الأولى التي نشاهد فيها هدفًا كوميديًا في الدوري المصري، حيث أحرز الحارس محمد شعبان، لاعب فريق طلائع الجيش، هدفًا في مرماه لصالح المصري البورسعيدي، في مايو 2024.

وجاء هدف شعبان بعدما ارتقى للإمساك بالكرة، لكنها سقطت من يده نحو شباك فريقه، بدون تدخل من لاعبي المصري.

كما أحرز أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي هدفًا في شباك بتروجيت، خلال الموسم الماضي، بعدما قطع الكرة من الحارس محمد خليفة.

وعاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو، ليحتسب مخالفة على مهاجم البنك لصالح حارس بتروجيت، بداعي وجود الكرة في حيازة حارس النادي البترولي.