كلام فى الكورة
أبرزهم شحاتة ودونجا.. 9 غيابات في الزمالك أمام وادي دجلة

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

11:54 م 30/08/2025
محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك

محمد شحاتة لاعب الزمالك

يفتقد نادي الزمالك لخدمات 9 لاعبين، في مواجهته المقبلة أمام نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستمر غياب الثنائي أحمد ربيع وأحمد حسام، لإصابة الأول في العضلة الضامة، والثاني بقطع في الرباط الصليبي.

إصابة شحاتة.. واستبعاد عواد وشريف من قائمة الزمالك لأسباب فنية

كما تعرض محمد شحاتة لاعب خط الوسط للإصابة بشد عضلي، في المران الأخير، مما أدى لاستبعاده من القامة.

ويغيب نبيل عماد دونجا لاعب خط الوسط للإيقاف، لنظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، بعد تحصله على إنذار في المواجهة الماضية.

واستبعد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا كلا من: سيف الجزيري وعبد الحميد معالي ومحمد عواد وأحمد شريف ومحمود جهاد لأسباب فنية.

وكانت قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة، قد شهدت عودة صانع الألعاب أحمد حمدي، والمهاجم عمرو ناصر، بالإضافة للظهور الأول للحارس المهدي سليمان.

عودة حمدي وظهور سليمان.. قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في تمام التاسعة مساءً، غدًا الأحد، على ارضية استاد السلام.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك قائمة الزمالك غيابات الزمالك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

