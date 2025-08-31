يفتقد نادي الزمالك لخدمات 9 لاعبين، في مواجهته المقبلة أمام نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستمر غياب الثنائي أحمد ربيع وأحمد حسام، لإصابة الأول في العضلة الضامة، والثاني بقطع في الرباط الصليبي.

كما تعرض محمد شحاتة لاعب خط الوسط للإصابة بشد عضلي، في المران الأخير، مما أدى لاستبعاده من القامة.

ويغيب نبيل عماد دونجا لاعب خط الوسط للإيقاف، لنظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، بعد تحصله على إنذار في المواجهة الماضية.

واستبعد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا كلا من: سيف الجزيري وعبد الحميد معالي ومحمد عواد وأحمد شريف ومحمود جهاد لأسباب فنية.

وكانت قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة، قد شهدت عودة صانع الألعاب أحمد حمدي، والمهاجم عمرو ناصر، بالإضافة للظهور الأول للحارس المهدي سليمان.

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في تمام التاسعة مساءً، غدًا الأحد، على ارضية استاد السلام.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد.