طالب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من اللاعبين بضروة نسيان الفترة الماضية.

وقال الخطيب في فيديو عبر الصفحة الرسمية للنادي: "وليد صلاح الدين، مسؤول عن كل ما يخص قطاع الكرة، أريد أن أؤكد لكم أن كرة القدم ليست أسماء فقط، الكرة تعتمد على الرجولة والجدعنة".

وأضاف: "نحن في ستاد مختار التتش، وهو أحد أساطير النادي الأهلي، هناك الكثير من الأساطير الذين مروا على النادي، والجميع رحل، وأنتم الآن وجهة النادي".

وتابع: "الجميع زائل، ولكن الأهلي هو من سيبقى، وإن شاء الله سيبقى، ومن صنع هذا الاسم هو الأهلي، وهو من يصنع أسماء كل يوم".

وواصل: "لا يجوز أن تلعبوا بأسمائكم، بل يجب أن تلعبوا بمجهودكم، الفترة الماضية لم أكن أحب تأتي معكم أنتم".

وشدد: "الأهلي كيان وتاريخ ومبادئ وقيم، وسيبقى كما هو، وسيذكر من يسير على نهجه، والجميع عليه أن يعرف ذلك".

واستمر: "الجميع يجب أن يعرف ما سيقدمه، وأنا تحدثت معكم من قبل، لكن يبدو أنكم نسيتم ذلك، لكنني لن أتحدث مرة أخرى".

وأشار إلى: "أريد منكم أن تقدروا كيان الأهلي وجماهيره، الأهلي يصبر لكن لا يقبل أي حجة، غير من يساهم في رفع اسم هذا النادي".

وأتم: "أنا أثق فيكم بشكل كبير، وعليكم نسيان هذه الفترة (اشطبوها)، وأنا متأكد أنكم ستحققون ما تتمنوا وما تريده الجماهير".

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.