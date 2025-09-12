المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"لم يُكمل اجتماع المجلس".. يلا كورة يكشف كواليس قرار الخطيب حول انتخابات الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:03 ص 12/09/2025
محمود الخطيب

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

كشف مصدر داخل الأهلي كواليس جديدة حول قرار محمود الخطيب رئيس النادي، لعدم رغبته في الترشح على انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

يلا كورة كان قد نشر منذ لحظات، قرار محمود الخطيب بعدم رغبته في الترشح خلال انتخابات النادي الأهلي المقبلة.

مصدر لـ يلا كورة: الخطيب يخطر أعضاء مجلسه برغبته في عدم الترشح لانتخابات الأهلي

كواليس اجتماع مجلس الأهلي

وكشف المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، عن كواليس جديدة من اجتماع مجلس الأهلي، الذي لم يٌكمله محمود الخطيب حتى النهاية.

حيث أوضح المصدر، أن الخطيب لم يُكمل اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد مساء أمس الخميس، وطلب أن يتولى أي شخص غيره زمام الأمور لحين موعد الانتخابات المقبلة.

أضاف المصدر أن طلب رئيس الأهلي الحالي، قوبل بالرفض من جانب الحاضرين من مجلس إدارة النادي.

وكما أوضح "يلا كورة" في وقت سابق، أن محمود الخطيب توصل لقرار عدم الترشح بالانتخابات، بسبب حالته الصحية، وعدم قدرته على مواصل العمل في ظل هذه الضغوط.

في سياق متصل، حضر محمود الخطيب مران الأهلي، أمس الخميس، ووجه عدة رسائل للاعبين بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

الخطيب: أطالب اللاعبين بضرورة نسيان الفترة الماضية.. وعلى الجميع التمسك بمبادئ الأهلي

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي

