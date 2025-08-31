فسر المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب النادي الأهلي، أسباب خسارة فريقه بثنائية نظيفة أمام بيراميدز، في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري.

وتفوق بيراميدز على الأهلي بفضل ثنائية المغربي وليد الكرتي في الدقيقتين 5 و68 على الترتيب.

مؤتمر ريبيرو بعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وقال ريبيرو في المؤتمر الصحفي: "الهدف المبكر أثر في سير المباراة، وجاء بطريقة غريبة.. كنا في حالة توتر بعد الهدف، وبيراميدز دافع بشكل منظم، ورغم ذلك، كنا قريبين من التسجيل في الشوط الأول عن طريق ديانج، وكنا أفضل في الشوط الأول".

وأضاف مدرب الأهلي: "الأمور أصبحت معقدة أكثر في الشوط الثاني، وفقدنا التركيز والتوازن".

وأكمل: "أدرك أننا لم نكن جيدين ولم نقدم المستوى المطلوب، رغم أننا استعددنا جيدًا لمواجهة بيراميدز".

وواصل المدرب الإسباني: "الأهلي لا يصبح سيئًا في الشوط الثاني.. أمام المحلة على سبيل المثال ضغطنا جيدًا وأهدرنا العديد من الأهداف المحققة، وكان ينقصنا فقط السرعة في إنهاء الهجمة لذا لا أتفق بأننا دائمًا سيئين في الشوط الثاني، هذا أمر غير عادل".

واستفاض: "أتفهم غضب جماهير الأهلي، وأحتاج الوقت من أجل تجاوز المرحلة الحالية.. أنا هنا لتحقيق طموحات الجماهير، وأعرف أن العمل في الأهلي ليس سهلًا، ودائمًا ما يكون هناك ضغط، لكنني أحترم جميع الانتقادات، وأدرك مدى أهمية الفوز، وأشعر بالحزن من النتائج لذا سنواصل العمل من أجل تحسينها".

قبل أن يختتم ريبيرو: "لا أريد خلق أي أعذار.. لكن هدفي هو صناعة هوية جديدة، ونحن ما زلنا في منتصف الطريق، لذا أحتاج الوقت، وأعرف أنه لن يكون في صالحي، لكنني أحتاج مزيدًا من الوقت حتى يتمكن اللاعبون من استيعاب أفكاري".

يشار إلى أن الأهلي تلقى أمام بيراميدز أول خسارة في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، بعدما فاز في مناسبة وحيدة وتعادل مرتين.

جدير بالذكر أن جماهير الأهلي هتفت ضد خوسيه ريبيرو خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز، كما طالبت برحيله. (التفاصيل من هنا)