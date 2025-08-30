المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

سيد عبد الحفيظ: مردود ريبيرو غير جيد.. ولا يوجد لاعب أقوى من الأهلي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:31 ص 31/08/2025
خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي

خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي

شن سيد عبد الحفيظ نجم النادي الأهلي السابق، هجومًا لاذعًا على لاعبي الفريق الأحمر، والجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، عقب الهزيمة أمام بيراميدز، بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سيد عبد الحفيظ: الأهلي يستحق أفضل مدرب.. ونريد لاعبين رجالة

وقال سيد عبد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "هذه واحدة من أسوأ بدايات الأهلي في الدوري المصري، المصيبة ليست الهزيمة، ولكن هي إنك وصلت لمرحلة لا تفهم ماذا يحدث، لا تفهم اسلوب الضغط والتغييرات والروح ورد الفعل".

وتابع: "هناك علامات استفهام كثيرة، يمكنك العودة وتحقيق لقب الدوري، لأن الأهلي يمتلك الإمكانيات اللازمة، لكن عندما تختار أفضل اللاعبين يجب أن تختار أيضًا أفضل مدرب، والأهلي يستحق أفضل من ذلك".

يلا كورة يكشف.. 24 ساعة تنقذ الأهلي من شرط ريبيرو الجزائي

وواصل: "نريد نوعية لاعبين مثل ماهر همام وأحمد السيد ووائل جمعة وحمادة صدقي، لاعبين رجالة بياكلوا النجيلة، حتى لو لم يكونوا أفضل اللاعبين، لكن الرجولة فيهم".

نجم الأهلي السابق ينتقد لاعبي الأحمر بسبب "التجديد والتمديد"

وزاد: "لا أريد من يقول عايز أجدد وعايز أمدد، وعايز اتساوى، وفي النهاية يقولون هذا حق، حق ايه كسر حقك، اللي يمشي يمشي، لا يجب أن يفقد الأهلي هويته وشخصيته".

وأضاف: "اختيار المدرب يكون وفقًا لأن سيرته الذاتية قوية جدًا، أو أن تكون مقتنعًا به وتخوض التحدي، أريد أن يعلن أي شخص مسؤول اقتناعه به، وحتى الآن ريبيرو غير موجود في الأهلي من الأساس".

وأكمل: "الأهلي يستطيع تقديم كرة أفضل بكل تأكيد، ويجب أن يتم سؤال كل مختص داخل النادي، الأهلي يمتلك النسبة الأكبر بين جميع منافسيه لحصد الدوري، ومردود ريبيرو غير جيد على الإطلاق في أول 7 مباريات".

 

يلا كورة يكشف.. الخطيب يدعو لاجتماع طارئ لمناقشة مصير ريبيرو

 

وأتم: "ردة الفعل غير موجودة داخل الأهلي الفترة الأخيرة، هناك أشياء لا أريد سماعها حاليًا، لا أهتم بمن سيرحل عن الأهلي، لا يوجد لاعب أقوى من النادي، أو سيقود النادي وفقًا لما يريد، نظام الأهلي هو من يسير خلفه الجميع".

الأهلي سيد عبد الحفيظ ريبيرو

