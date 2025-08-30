شن سيد عبد الحفيظ نجم النادي الأهلي السابق، هجومًا لاذعًا على لاعبي الفريق الأحمر، والجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، عقب الهزيمة أمام بيراميدز، بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سيد عبد الحفيظ: الأهلي يستحق أفضل مدرب.. ونريد لاعبين رجالة

وقال سيد عبد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "هذه واحدة من أسوأ بدايات الأهلي في الدوري المصري، المصيبة ليست الهزيمة، ولكن هي إنك وصلت لمرحلة لا تفهم ماذا يحدث، لا تفهم اسلوب الضغط والتغييرات والروح ورد الفعل".

وتابع: "هناك علامات استفهام كثيرة، يمكنك العودة وتحقيق لقب الدوري، لأن الأهلي يمتلك الإمكانيات اللازمة، لكن عندما تختار أفضل اللاعبين يجب أن تختار أيضًا أفضل مدرب، والأهلي يستحق أفضل من ذلك".

وواصل: "نريد نوعية لاعبين مثل ماهر همام وأحمد السيد ووائل جمعة وحمادة صدقي، لاعبين رجالة بياكلوا النجيلة، حتى لو لم يكونوا أفضل اللاعبين، لكن الرجولة فيهم".

وزاد: "لا أريد من يقول عايز أجدد وعايز أمدد، وعايز اتساوى، وفي النهاية يقولون هذا حق، حق ايه كسر حقك، اللي يمشي يمشي، لا يجب أن يفقد الأهلي هويته وشخصيته".

وأضاف: "اختيار المدرب يكون وفقًا لأن سيرته الذاتية قوية جدًا، أو أن تكون مقتنعًا به وتخوض التحدي، أريد أن يعلن أي شخص مسؤول اقتناعه به، وحتى الآن ريبيرو غير موجود في الأهلي من الأساس".

وأكمل: "الأهلي يستطيع تقديم كرة أفضل بكل تأكيد، ويجب أن يتم سؤال كل مختص داخل النادي، الأهلي يمتلك النسبة الأكبر بين جميع منافسيه لحصد الدوري، ومردود ريبيرو غير جيد على الإطلاق في أول 7 مباريات".

وأتم: "ردة الفعل غير موجودة داخل الأهلي الفترة الأخيرة، هناك أشياء لا أريد سماعها حاليًا، لا أهتم بمن سيرحل عن الأهلي، لا يوجد لاعب أقوى من النادي، أو سيقود النادي وفقًا لما يريد، نظام الأهلي هو من يسير خلفه الجميع".