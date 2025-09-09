اقترب منتخب مصر من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع منتخب بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء دون أهداف.

وأقيمت مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو، على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر في معسكر أكتوبر المقبل، مع نظيره منتخب جيبوتي في لقاء يقام في المغرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات، ومن ثم يستضيف استاد القاهرة مباراة منتخبنا الوطني ضد غينيا بيساو يوم 13 من نفس الشهر، ضمن مباريات الجولة العاشرة.

مكان مباراة مصر وجيبوتي

وطالب البعض بضرورة استضافة مصر مباراة جيبوتي القادمة بما أنها ستكون حاسمة لصعود المنتخب الوطني إلى نهائيات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

واختار المنتخب الجيبوتي المغرب لاستضافة مبارياته في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكشف مصدر حقيقة الأمر بالأخص وأنها مباراة هامة لمنتخبنا الوطني الذي يتصدر مجموعته برصيد 20 نقطة حاليًا.

للتعرف على ترتيب مجموعة مصر اضغط هنا

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "مباراة منتخب مصر مع جيبوتي ستقام في المغرب كما هي ولا يجوز أن تقام في مصر، لأنها مباراة حاسمة للصعود".

وأضاف: "نتيجة مباراة مصر وجيبوتي قد تؤثر على نتائج منتخبات أخرى في المجموعة، بالإضافة إلى أن جيبوتي اختارت اللعب في المغرب من البداية".

وواصل المصدر: "لو كانت مصر قد اتفقت مع منتخب جيبوتي من البداية على استضافة مبارياته، كان من الممكن أن تقام في مصر بالفعل".

وأنهى: "وحاليًا لا يجوز أن يتم الاتفاق بين المنتخبين، لأن ذلك سيكون به شبهة فساد، ومن الممكن أن تشكو المنتخبات الأخرى مصر في الاتحاد الدولي (فيفا) ويؤثر ذلك على مشاركة منتخب مصر في كأس العالم".