اختلطت حسابات تأهل منتخب مصر إلى منافسات كأس العالم 2026 على البعض، بسبب عوامل الفصل بين الفرق المتساوية في عدد النقاط، بين فارق الأهداف والمواجهات المباشرة، ما تحسمه لوائح فيفا.

وتقام تصفيات كأس العالم في جميع القارات، بتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

منتخب مصر يقترب من كأس العالم

نجح منتخب مصر في فرض التعادل السلبي، خارج أرضه، على بوركينا فاسو.

وصمد منتخب مصر دفاعيًا أمام هجوم بوركينا فاسو، كما لاحت له العديد من الفرص الضائعة، ليخرج بنقطة ثمينة من ملعب 4 أغسطس في العاصمة البوركينابية واجادوجو.

ومع تفوق منتخب مصر بـ5 نقاط على بوركينا فاسو، أصبح تأهل رجال حسام حسن إلى كأس العالم 2026 قريبًا أكثر من أي وقت مضى، في ظل تبقي مباراتين.

ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لكأس العالم؟

لوائح فيفا.. المواجهات المباشرة أم فارق الأهداف

قد يتساوى منتخب مصر مع بوركينا فاسو في عدد النقاط مع نهاية التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويصل رصيد منتخب مصر إلى 21 نقطة، حال حصوله على نقطة واحدة، بينما يبلغ بوركينا فاسو العدد ذاته من النقاط في حالة الفوز بمباراتيه المتبقيتين في تصفيات كأس العالم.

وتوضح لوائح فيفا المنظمة لتصفيات كأس العالم 2026، ما يحدث حال تعادل منتخبين أو أكثر في عدد النقاط، كالتالي..

- أولًا: فارق الأهداف

تشير الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشر في لوائح فيفا المنظمة لتصفيات كأس العالم إلى النظر أولًا لفارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة في حال تساوى منتخبان أو أكثر في عدد النقاط.

وإذا استمر التعادل بين المنتخبات المتساوية في عدد النقاط، يتم النظر إلى أكبر عدد من الأهداف المسجلة.

- ثانيًا: المواجهات المباشرة

يصبح عامل المواجهات المباشرة هو الفاصل بين المنتخبات المتساوية في عدد النقاط، إذا ظل التعادل قائمًا بينهما في فارق الأهداف.

وتنص لوائح فيفا على اللجوء إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة إذا استمر التساوي بين المنتخبين، ما يعني على سبيل المثال تفوق الفريق الفائز (2-0) على الفريق الآخر الذي اكتفى بالانتصار (1-0).

يمكنك مطالعة جميع العوامل التي تحدد أفضلية منتخب على حساب آخر، في حالة التساوي في عدد النقاط بتصفيات كأس العالم، في الصورة المرفقة.