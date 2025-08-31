يتجه الأهلي، إلى تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء استقرت على رحيل المدير الفني للفريق، الإسباني خوسيه ريبيرو خلال الفترة المقبلة.. طالع التفاصيل من هنا

وعلم يلا كورة، أن هناك اتجاه في الأهلي، بإسناد منصب المدير الفني إلى عماد النحاس، ليخلف خوسيه ريبيرو.

ويشغل عماد النحاس منصب المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ولاية ثانية لعماد النحاس

وتُعد هذه المرة هي الثانية التي يتولى فيها عماد النحاس منصب المدير الفني للأهلي، حيث إنه شغل نفس المنصب عقب رحيل مارسيل كولر الموسم الماضي.

ونجح النحاس في قيادة النادي الأهلي إلى التتويج بلقب الدوري المصري على حساب بيراميدز.

وخسر الأهلي بنتيجة 2-0 أمام بيراميدز بالأمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الأهلي 4 مباريات في الدوري هذا الموسم تحت قيادة ريبيرو، استطاع أن يجمع 5 نقاط، من فوز وتعادلين وهزيمة، من أصل 12 نقطة.

ولا شك أن بداية ريبيرو مع الأهلي، تدخل ضمن الأسوأ من بين مدربي الفريق الأحمر على مدار تاريخ النادي الذي بدأ 1907.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري