المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: الأهلي يتجه إلى تعيين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:01 م 31/08/2025
عماد النحاس

عماد النحاس

يتجه الأهلي، إلى تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء استقرت على رحيل المدير الفني للفريق، الإسباني خوسيه ريبيرو خلال الفترة المقبلة.. طالع التفاصيل من هنا

وعلم يلا كورة، أن هناك اتجاه في الأهلي، بإسناد منصب المدير الفني إلى عماد النحاس، ليخلف خوسيه ريبيرو.

ويشغل عماد النحاس منصب المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ولاية ثانية لعماد النحاس

وتُعد هذه المرة هي الثانية التي يتولى فيها عماد النحاس منصب المدير الفني للأهلي، حيث إنه شغل نفس المنصب عقب رحيل مارسيل كولر الموسم الماضي.

ونجح النحاس في قيادة النادي الأهلي إلى التتويج بلقب الدوري المصري على حساب بيراميدز.

وخسر الأهلي بنتيجة 2-0 أمام بيراميدز بالأمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الأهلي 4 مباريات في الدوري هذا الموسم تحت قيادة ريبيرو، استطاع أن يجمع 5 نقاط، من فوز وتعادلين وهزيمة، من أصل 12 نقطة.

ولا شك أن بداية ريبيرو مع الأهلي، تدخل ضمن الأسوأ من بين مدربي الفريق الأحمر على مدار تاريخ النادي الذي بدأ 1907.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي عماد النحاس ريبيرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521986/مصدر-ليلا-كورة-الأهلي-يتجه-إلى-تعيين-عماد-النحاس-مدرب-ا-مؤقت-ا", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"مصدر ليلا كورة: الأهلي يتجه إلى تعيين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا", "alternativeHeadline":"الأهلي يتجه إلى تعيين عماد النحاس مدير فني مؤقت", "description": "يتجه الأهلي، إلى تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/5/8/12025_5_8_23_3.webp", "keywords": "عماد النحاس- الأهلي- ريبيرو", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521986/مصدر-ليلا-كورة-الأهلي-يتجه-إلى-تعيين-عماد-النحاس-مدرب-ا-مؤقت-ا", "articleBody": "يتجه الأهلي، إلى تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء استقرت على رحيل المدير الفني للفريق، الإسباني خوسيه ريبيرو خلال الفترة المقبلة.. طالع التفاصيل من هناوعلم يلا كورة، أن هناك اتجاه في الأهلي، بإسناد منصب المدير الفني إلى عماد النحاس، ليخلف خوسيه ريبيرو.ويشغل عماد النحاس منصب المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.ولاية ثانية لعماد النحاسوتُعد هذه المرة هي الثانية التي يتولى فيها عماد النحاس منصب المدير الفني للأهلي، حيث إنه شغل نفس المنصب عقب رحيل مارسيل كولر الموسم الماضي.ونجح النحاس في قيادة النادي الأهلي إلى التتويج بلقب الدوري المصري على حساب بيراميدز.وخسر الأهلي بنتيجة 2-0 أمام بيراميدز بالأمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.وخاض الأهلي 4 مباريات في الدوري هذا الموسم تحت قيادة ريبيرو، استطاع أن يجمع 5 نقاط، من فوز وتعادلين وهزيمة، من أصل 12 نقطة.ولا شك أن بداية ريبيرو مع الأهلي، تدخل ضمن الأسوأ من بين مدربي الفريق الأحمر على مدار تاريخ النادي الذي بدأ 1907.طالع جدول ترتيب الدوري المصري&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/5/8/12025_5_8_23_3.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 31T17:01: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-31T17:01:04+03:00", "datePublished" : "2025-08-31T17:01:00+03:00" }