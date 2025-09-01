المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صانع المفاجآت.. من هو محمد الشيخ مدرب وادي دجلة؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:51 م 01/09/2025
محمد الشيخ مدرب وادي دجلة

محمد الشيخ مدرب وادي دجلة

أصبح محمد الشيخ مدرب نادي وادي دجلة، الاسم الأبرز في الكرة المصرية خلال الساعات الماضية، بعد انتصار فريقه الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، على حساب نادي الزمالك، ليواصل انطلاقته القوية في المسابقة المحلية.

ويعد محمد الشيخ البالغ من العمر 32 عامًا، أصغر مدرب في النسخة الحالية من الدوري المصري، فهو أصغر أيضًا من 6 لاعبين في صفوف فريقه، هم: عمرو حسام، عمرو شعبان، هشام محمد، وينفول كوابينا، سيف تقا ومحمود طلعت.

حكم وإداري ثم مدرب.. رحلة محمد الشيخ قبل قيادة وادي دجلة

وبدأ محمد الشيخ مدرب فريق وادي دجلة، مسيرته مع عالم كرة القدم كلاعب مثل عدة أندية، لكنه لم يكن لاعبًا معروفًا، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وهو يبلغ 20 عامًا، مما أدى لشعوره بالإحباط وقرر الاعتزال.

تفوق الغزلان.. أرقام مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

وأوضح أنه عمل لمدة 3 سنوات كمدير إداري في نادي النجوم، كما دخل مجال التحكيم، وعمل كحكم درجة ثانية خلال تلك الفترة، قبل أن يحصل على بعض الدورات التدريبية، ليتجه إلى العمل في التدريب.

وأوضح الشيخ أنه تعرف على الكرواتي ماريو ديسبوتوفيتش، الذي كان يتولى منصب المدير الرياضي بنادي وادي دجلة، ليتولى منصب المدرب المساعد لفريق الأمل بنادي وادي دجلة، وهو يبلغ من العمر 28 عامًا، ثم تولى منصب المدير الفني للفريق، وبعد ذلك قاد فريق 2005 خلال بطولة ودية قبل نهاية الموسم ذاته.

وأكد أنه رغم تعثره في عدة مباريات، ببداية مسيرته مع كتيبة "الغزلان"، لكنه كان يتلقى الإشادة بطريقة لعبه من مسؤولي النادي.

وأضاف أن ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة أخبره بعد التعثر في 4 مباريات متتالية، حصد خلالها نقطتين فقط، أنه يثق في قدراته، ومؤمن بإمكانياته، وأنه سوف يحصد 24 نقطة في الـ 8 مباريات المقبلة، مشيرًا إلى أنه نجح في تحقيق 5 انتصارات على التوالي.

تعادل وانتصار تاريخي.. ماذا قدم وادي دجلة مع محمد الشيخ في الدوري المصري؟

ونجح محمد الشيخ في قيادة وادي دجلة لتحقيق مفاجأة في افتتاح مسابقة الدوري المصري، بالتعادل مع بيراميدز وصيف النسخة الماضية، وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

مدرب وادي دجلة: نحن أبطال مثل بيراميدز.. والنقطة مُرضية بالنسبة لنا

وسقط وادي دجلة في فخ الهزيمة أمام إنبي وبتروجيت بالنتيجة ذاتها 1-0، قبل أن يحقق انتصاره الأول في الدوري على حساب زد، بهدفين مقابل هدف.

وعاد الشيخ ليجذب الأنظار بعدما حقق مفاجأة مدوية، بقيادة وادي دجلة لتحقيق فوزه الأول تاريخيًا على حساب نادي الزمالك، بنتيجة 2-1، مساء أمس الأحد.

مباراة وادي دجلة القادمة
الدوري المصري وادي دجلة محمد الشيخ

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

