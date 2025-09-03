كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن موقف مجلس إدارة الاتحاد تجاه انضمام أمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى منتخب مصر مواليد 2009، للجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة عماد النحاس.

وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا أعلن خلاله تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وتكليف عماد النحاس بالقيام بأعمال المدير الفني لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

طرح اسم أمير عبد الحميد

مصدر بالأهلي صرح ليلا كورة، أنه تم طرح اسم أمير عبد الحميد كمدرب حراس مرمى للجهاز الفني المؤقت للفريق وينتظرون الحصول على موافقة اتحاد الكرة.

يلا كورة يكشف كواليس الاجتماع الحاسم للجنة التخطيط بالأهلي

موافقة اتحاد الكرة

ومن جهة أخرى، قال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أمير عبد الحميد قدم طلباً لاتحاد الكرة لترك منصبه كمدرب حراس مرمى لمنتخب 2009 لمدة شهر".

وأتم المصدر تصريحاته: "اتحاد الكرة وافق على طلب الأهلي وأمير عبد الحميد، وسيكون مدربا لحراس مرمى الأهلي لمدة شهر".

رسميًا.. النحاس مدربًا مؤقتًا للأهلي ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة