كلام فى الكورة
مصدر ليلا كورة: اتحاد الكرة يوافق على انضمام أمير عبد الحميد لجهاز الأهلي لمدة شهر

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

12:46 ص 03/09/2025
أمير عبد الحميد

أمير عبد الحميد

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن موقف مجلس إدارة الاتحاد تجاه انضمام أمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى منتخب مصر مواليد 2009، للجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة عماد النحاس.

وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا أعلن خلاله تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وتكليف عماد النحاس بالقيام بأعمال المدير الفني لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

طرح اسم أمير عبد الحميد

مصدر بالأهلي صرح ليلا كورة، أنه تم طرح اسم أمير عبد الحميد كمدرب حراس مرمى للجهاز الفني المؤقت للفريق وينتظرون الحصول على موافقة اتحاد الكرة.

يلا كورة يكشف كواليس الاجتماع الحاسم للجنة التخطيط بالأهلي

موافقة اتحاد الكرة

ومن جهة أخرى، قال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أمير عبد الحميد قدم طلباً لاتحاد الكرة لترك منصبه كمدرب حراس مرمى لمنتخب 2009 لمدة شهر".

وأتم المصدر تصريحاته: "اتحاد الكرة وافق على طلب الأهلي وأمير عبد الحميد، وسيكون مدربا لحراس مرمى الأهلي لمدة شهر".

رسميًا.. النحاس مدربًا مؤقتًا للأهلي ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي اتحاد الكرة أمير عبد الحميد منتخب مصر 2009

< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522215/مصدر-ليلا-كورة-اتحاد-الكرة-يوافق-على-انضمام-أمير-عبد-الحميد-لجهاز-الأهلي-لمدة-شهر", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد عبد الباسط", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%b7/193" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"مصدر ليلا كورة: اتحاد الكرة يوافق على انضمام أمير عبد الحميد لجهاز الأهلي لمدة شهر", "alternativeHeadline":"اتحاد الكرة يوافق على انضمام أمير عبد الحميد للأهلي", "description": "كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن موقف مجلس إدارة الاتحاد تجاه انضمام أمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى منتخب مصر مواليد 2009، للجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة عماد النحاس.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2023/5/7/screenshot-2023-05-07-1942132023_5_7_19_34.webp", "keywords": "الأهلي,اتحاد الكرة,أمير عبد الحميد,منتخب مصر 2009", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522215/مصدر-ليلا-كورة-اتحاد-الكرة-يوافق-على-انضمام-أمير-عبد-الحميد-لجهاز-الأهلي-لمدة-شهر", "articleBody": "كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن موقف مجلس إدارة الاتحاد تجاه انضمام أمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى منتخب مصر مواليد 2009، للجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة عماد النحاس.وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا أعلن خلاله تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وتكليف عماد النحاس بالقيام بأعمال المدير الفني لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.طرح اسم أمير عبد الحميدمصدر بالأهلي صرح ليلا كورة، أنه تم طرح اسم أمير عبد الحميد كمدرب حراس مرمى للجهاز الفني المؤقت للفريق وينتظرون الحصول على موافقة اتحاد الكرة.يلا كورة يكشف كواليس الاجتماع الحاسم للجنة التخطيط بالأهليموافقة اتحاد الكرةومن جهة أخرى، قال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أمير عبد الحميد قدم طلباً لاتحاد الكرة لترك منصبه كمدرب حراس مرمى لمنتخب 2009 لمدة شهر".وأتم المصدر تصريحاته: "اتحاد الكرة وافق على طلب الأهلي وأمير عبد الحميد، وسيكون مدربا لحراس مرمى الأهلي لمدة شهر".رسميًا.. النحاس مدربًا مؤقتًا للأهلي ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2023/5/7/screenshot-2023-05-07-1942132023_5_7_19_34.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 03T00:46: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-03T00:46:03+03:00", "datePublished" : "2025-09-03T00:46:00+03:00" }