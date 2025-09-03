المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"ركز في شغلك والموضوع مش مستحمل فتن".. أحمد حسن يرد على تصريحات شوبير

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:24 ص 03/09/2025
أحمد حسن

أحمد حسن

رد أحمد حسن النجم الأسبق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، على تصريحات الإعلامي أحمد شوبير عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان شوبير انتقد فيديو متداول لأحمد حسن وعصام الحضري في تصريحات تلفزيونية.

أحمد حسن يرد على تصريحات شوبير

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على منصة "فيسبوك": "الكابتن شوبير طالع يدينا نصيحة على الهواء وردي هيكون هنا على الهواء".

وأضاف: "لو حابب تتطوع بنصيحة فأكيد رقم تليفوني معاك وكمان أرقام السادة المحترمين في اتحاد الكرة المصري ولو كانت النصيحة صادقة ولوجه الله أكيد نتقبلها ونشكرك كمان .. لكن طالما الكلام على الهواء فالرد هيكون على شوبير هنا على الهواء".

وتابع: "لمعلوماتك أنا أعمل مديراً لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية (بتكليف ومتطوعا دون أجر) في محاولة لرد جزء للمكان الذي صنع اسمي وتاريخي كلاعب أنهى مسيرته بلقب عميد لاعبي العالم".

وأوضح: "أما بالنسبة لقصة هزاري أنا و عصام الحضري في القصة دي فهو أمر معتاد من سنين والجميع يراه ويشاهده ولم نراك يا كابتن يا كبير يوما تنصح أو تعترض ولكن طبعاً كلنا فاهمين دفعاك بقوة واستماتة واعتراضك ليه".

وأتم أحمد حسن: "كابتن اهدى شوية ونصيحتي ليك ركز في شغلك انت بس ووفر نصايحك لحاجة تانية علشان الموضوع مش مستحمل فتن وخناقات جديدة وكفاية اللي بنشوفه وبيحصل كل يوم وانت سيد العارفين".

منتخب مصر أحمد حسن عصام الحضري أحمد شوبير

