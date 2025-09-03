كتب: محمد القرش

كشف النجم الإثيوبي شيميليس بيكلي، لاعب بتروجيت والجونة السابق، عن تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن مسيرته في الدوري المصري، وخصوصًا اقترابه من الانضمام للنادي الأهلي في فترة سابقة.

صفقة الأهلي التي لم تكتمل

في تصريحات خاصة لموقع "يلا كورة"، أكد بيكلي أن الأهلي قدم بالفعل عرضًا رسميًا لنادي بتروجيت لضمه، وأن الصفقة كانت على وشك الاكتمال بنسبة 99%.

وأوضح اللاعب الإثيوبي أن المفاوضات توقفت بشكل مفاجئ بسبب عدم اتفاق الناديين على المقابل المادي، حيث رفض بتروجيت العرض الذي قدمه الأهلي لضعفه.

أعرب بيكلي عن حزنه الشديد لفشل هذه الصفقة التي كان يحلم بها.

فترة تألق ومغامرة مع بتروجيت

تحدث بيكلي عن أفضل فتراته في مصر، مشيرًا إلى أن الفترة التي قضاها مع نادي بتروجيت هي الأبرز والأكثر تميزًا. وقال عنها: "فترتي مع نادي بتروجيت لا تُصدق، حيث لعبت هناك 4 مواسم ونصف، وقيادة الفريق كقائد كانت مغامرة رائعة بالنسبة لي."

خلال هذه الفترة، قدم بيكلي أداءً استثنائيًا، حيث ساهم في 40 هدفًا (سجل 30 وصنع 10).

الجونة والهبوط المرير

وعن فترته الأخيرة في مصر مع نادي الجونة، قال بيكلي: "في نهاية فتراتي بالدوري المصري، كنت أريد قضاء وقت ممتع مع نادي الجونة ومساعدة الفريق، لكن للأسف هبطنا".

وأضاف أنه تلقى عروضًا من أندية مصرية بعد رحيله عن إنبي، لكنها لم تكتمل. ومع ذلك، أكد أنه يرحب بالعودة إلى الدوري المصري إذا تلقى عرضًا مناسبًا.

رحيل ومصريون مقربون

رحل بيكلي عن الملاعب المصرية بعد انتقاله إلى نادي ناديميشال الإثيوبي في موسم 2023/2024.

واختتم تصريحاته بالكشف عن صداقته القوية مع بعض اللاعبين المصريين، وعلى رأسهم أحمد العجوز لاعب إنبي، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش.