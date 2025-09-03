المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

ثلاثي ارتبط بالأهلي وجزائري للزمالك.. نجوم متاحون للتوقيع معهم مجانًا (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

11:44 ص 03/09/2025
انتهى فترة الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الكبرى، ليشهد ظهور أكثر من لاعب بعدم انتقالهم لأي نادٍ ليصبحوا متاحين بالانتقال مجانًا مثل كريستيان إريكسين لاعب مانشستر يونايتد السابق.

القائمة شملت أيضًا اللاعب الياباني الدولي تاكيهيرو تومياسو مدافع فريق آرسنال الإنجليزي والذي رحل عن صفوف "الجانرز" في الصيف ليصبح متاح مجانًا للانتقال لأي نادٍ.

وتواجد في قائمة اللاعبين المتاحين للانتقال مجانًا نجومًا سبق لهم الارتباط بالانتقال لصفوف الأهلي والزمالك سواء في فترة الانتقالات الشتوية الماضية أو في الصيف الحالي.

لمعرفة اللاعبين الذين أصبحوا متاحين للانتقال مجانًا اضغط هنا أو مطالعة الألبوم المرفق في الموضوع

صفقات الأهلي

أبرم النادي الأهلي أكثر من صفقة في فترة الانتقالات الصيفية لعل أبرزها التعاقد مع أحمد سيد "زيزو" قادمًا من الزمالك بعد نهاية عقده مع "القلعة البيضاء".

الصفقات شملت أيضًا اللاعب محمود حسن "تريزيجيه" القادم من صفوف طرابزون التركي، كما حصل النادي العاصمي على خدمات محمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس والقادم من فريق فيرينكفاروش المجري.

صفقات الزمالك

قامت إدارة الزمالك بتدعيم صفوف الفريق الأبيض بالعديد من الصفقات سواء على مستوى الأجانب أو المحليين لعل أبرزهم التعاقد مع الجناح البرازيلي خوان بيزيرا والمحترف الفلسطيني عدي الدباغ، والجناح الأنجولي شيكو بانزا.

وعلى مستوى اللاعبين المحليين قامت الإدارة بالتعاقد مع المدافع محمد إسماعيل قادمًا من صفوف زد، وثنائي فريق فاركو أحمد شريف وعمرو ناصر، ولاعب البنك الأهلي أحمد ربيع.

لمعرفة ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري.. اضغط هنا

الأهلي الزمالك الدوري المصري مانشستر يونايتد آرسنال صفقات مجانية

