انتهى فترة الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الكبرى، ليشهد ظهور أكثر من لاعب بعدم انتقالهم لأي نادٍ ليصبحوا متاحين بالانتقال مجانًا مثل كريستيان إريكسين لاعب مانشستر يونايتد السابق.

القائمة شملت أيضًا اللاعب الياباني الدولي تاكيهيرو تومياسو مدافع فريق آرسنال الإنجليزي والذي رحل عن صفوف "الجانرز" في الصيف ليصبح متاح مجانًا للانتقال لأي نادٍ.

وتواجد في قائمة اللاعبين المتاحين للانتقال مجانًا نجومًا سبق لهم الارتباط بالانتقال لصفوف الأهلي والزمالك سواء في فترة الانتقالات الشتوية الماضية أو في الصيف الحالي.

صفقات الأهلي

أبرم النادي الأهلي أكثر من صفقة في فترة الانتقالات الصيفية لعل أبرزها التعاقد مع أحمد سيد "زيزو" قادمًا من الزمالك بعد نهاية عقده مع "القلعة البيضاء".

الصفقات شملت أيضًا اللاعب محمود حسن "تريزيجيه" القادم من صفوف طرابزون التركي، كما حصل النادي العاصمي على خدمات محمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس والقادم من فريق فيرينكفاروش المجري.

صفقات الزمالك

قامت إدارة الزمالك بتدعيم صفوف الفريق الأبيض بالعديد من الصفقات سواء على مستوى الأجانب أو المحليين لعل أبرزهم التعاقد مع الجناح البرازيلي خوان بيزيرا والمحترف الفلسطيني عدي الدباغ، والجناح الأنجولي شيكو بانزا.

وعلى مستوى اللاعبين المحليين قامت الإدارة بالتعاقد مع المدافع محمد إسماعيل قادمًا من صفوف زد، وثنائي فريق فاركو أحمد شريف وعمرو ناصر، ولاعب البنك الأهلي أحمد ربيع.

