كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
وكيل أبيل فيريرا يكشف عبر "يلا كورة" حقيقة مفاوضات الأهلي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:58 م 03/09/2025
أبيل فيريرا

أبيل فيريرا

أكد وكيل البرتغالي، أبيل فيريرا، المدير الفني لنادي بالميراس البرازيلي، عدم صحة الأنباء التي ربطت المدرب بالانتقال إلى الأهلي خلال الوقت الراهن، تزامنًا مع رحيل خوسيه ريبيرو عن المهمة الفنية للأحمر.

انتهاء عقد فيريرا مع بالميراس بنهاية العام الجاري، وضعه ضمن قائمة المرشحين لتولي المهمة الفنية للنادي الأهلي، في ظل حاجة الأخير لمدرب يقوده في قادم المنافسات في مختلف المسابقات.

ويبحث النادي الأهلي عن مدرب يقود الفريق بالفترة المقبل، بعد أن وجه الشكر للراحل خوسيه ريبيرو، حيث اتفق الطرفان على فسخ التعاقد بينهما بالتراضي، بسبب سوء النتائج التي أحاطت الأحمر مؤخرًا.

بين العودة والدائم والمؤقت.. تعرف على الجهاز الفني للأهلي كاملاً (صور)

وكيل فيريرا يجيب ليلا كورة

تحدث هوجو كاجودا، وكيل المدرب البرتغالي أبيل فيريرا، لـ"يلا كورة" بشأن الأنباء التي ربطت موكله بالانتقال إلى الأهلي خلال الوقت الحالي.

ونفى كاجودا وجود أي مفاوضات بين النادي الأهلي وموكله خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن إمكانية رحيله صوب الأحمر في الوقت الحالي غير واردة.

وقال هوجو كاجودا، في تصريح عبر "يلا كورة": لا توجد أي مفاوضات مع الأهلي، وهذا الاحتمال غير وارد".

"اختيار تأخر كثيرًا".. عبد الحفيظ يعلق على تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة للأهلي

رحيل ريبيرو وتعيين النحاس

تولى عماد النحاس المهمة الفنية للنادي الأهلي بشكل مؤقت في الوقت الراهن، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، وذلك خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أبيل فيريرا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

