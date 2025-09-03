كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء تنتظر اعتماد قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج من الاتحاد المصري لكرة القدم.

الزمالك يترقب اعتماد قيد صفقته الكينية

وبحسب المصدر، فإن الزمالك يأمل في حسم هذا الملف سريعًا ليكون أوشينج جاهزًا للمشاركة أمام المصري في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز، بعد أن أكد الاتحاد الدولي "فيفا" سلامة الإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق.

وكان الزمالك قد أنهى تعاقده مع الظهير الأيمن الشاب (19 عامًا) قادمًا من نادي سوفاباكا الكيني، على أن يتم قيده ضمن فئة اللاعبين تحت السن، في خطوة لتعزيز مركز الظهير الأيمن الذي يشغله حاليًا عمر جابر فقط.

خبرة دولية محدودة

ويمتلك أوشينج خبرة دولية محدودة، حيث شارك مع منتخب كينيا تحت 20 عامًا في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، وخاض مباراتين أمام المغرب وتونس، بينما جلس على مقاعد البدلاء في لقاء نيجيريا.

