كشف إبراهيم محمد، لاعب نادي أسمنت أسيوط، عن انتقاله إلى النادي الأهلي مواليد 2005.

الأهلي يضم صفقة جديدة

وقال إبراهيم محمد في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أتممت انتقالي إلى النادي الأهلي من نادي أسمنت أسيوط".

وأضاف: "خضعت للفحص الطبي، وسأكون لاعبًا في صفوف الأهلي".

ووقع إبراهيم محمد، في حضور وليد سليمان مدير قطاع الناشئين بالأهلي، ووكيل أعماله.

وينضم إبراهيم محمد إلى فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2005.

ويشغل إبراهيم محمد مركز الظهير الأيمن، ويُعد من أبرز اللاعبين في جيله.

وينظر إلى إبراهيم محمد، على أنه سيكون بديلًا لمحمد هاني في الجبهة اليمنى خلال الموسم الجاري.

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي

وفي سياق آخر، يستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة سلبية من التدريبات الجماعية منذ يوم السبت الماضي.

ويقود عماد النحاس المران الأول للأهلي، مساء اليوم الخميس، بعدما تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

ويلعب الأهلي أمام إنبي، يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري