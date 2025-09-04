المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يلا كورة يكشف.. الأهلي يضم بديل "محمد هاني" من أسمنت أسيوط

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:17 م 04/09/2025
إبراهيم محمد

إبراهيم محمد

كشف إبراهيم محمد، لاعب نادي أسمنت أسيوط، عن انتقاله إلى النادي الأهلي مواليد 2005.

الأهلي يضم صفقة جديدة

وقال إبراهيم محمد في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أتممت انتقالي إلى النادي الأهلي من نادي أسمنت أسيوط".

وأضاف: "خضعت للفحص الطبي، وسأكون لاعبًا في صفوف الأهلي".

ووقع إبراهيم محمد، في حضور وليد سليمان مدير قطاع الناشئين بالأهلي، ووكيل أعماله.

وينضم إبراهيم محمد إلى فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2005.

ويشغل إبراهيم محمد مركز الظهير الأيمن، ويُعد من أبرز اللاعبين في جيله.

وينظر إلى إبراهيم محمد، على أنه سيكون بديلًا لمحمد هاني في الجبهة اليمنى خلال الموسم الجاري.

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي

وفي سياق آخر، يستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة سلبية من التدريبات الجماعية منذ يوم السبت الماضي.

ويقود عماد النحاس المران الأول للأهلي، مساء اليوم الخميس، بعدما تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

ويلعب الأهلي أمام إنبي، يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري وليد سليمان إبراهيم محمد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522367/يلا-كورة-يكشف-الأهلي-يضم-بديل-محمد-هاني-من-أسمنت-أسيوط", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "وسام محمد", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af/291" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"يلا كورة يكشف.. الأهلي يضم بديل "محمد هاني" من أسمنت أسيوط", "alternativeHeadline":"الأهلي يضم بديل "محمد هاني" من أسمنت أسيوط", "description": "كشف إبراهيم محمد، لاعب نادي أسمنت أسيوط، عن انتقاله إلى النادي الأهلي مواليد 2005. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/4/12025_9_4_18_3.webp", "keywords": "الأهلي- إبراهيم محمد- وليد سليمان- الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522367/يلا-كورة-يكشف-الأهلي-يضم-بديل-محمد-هاني-من-أسمنت-أسيوط", "articleBody": "كشف إبراهيم محمد، لاعب نادي أسمنت أسيوط، عن انتقاله إلى النادي الأهلي مواليد 2005.الأهلي يضم صفقة جديدةوقال إبراهيم محمد في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أتممت انتقالي إلى النادي الأهلي من نادي أسمنت أسيوط".وأضاف: "خضعت للفحص الطبي، وسأكون لاعبًا في صفوف الأهلي".ووقع إبراهيم محمد، في حضور وليد سليمان مدير قطاع الناشئين بالأهلي، ووكيل أعماله.وينضم إبراهيم محمد إلى فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2005.ويشغل إبراهيم محمد مركز الظهير الأيمن، ويُعد من أبرز اللاعبين في جيله.وينظر إلى إبراهيم محمد، على أنه سيكون بديلًا لمحمد هاني في الجبهة اليمنى خلال الموسم الجاري.الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبيوفي سياق آخر، يستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة إنبي في الدوري المصري الممتاز.وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة سلبية من التدريبات الجماعية منذ يوم السبت الماضي.ويقود عماد النحاس المران الأول للأهلي، مساء اليوم الخميس، بعدما تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.ويلعب الأهلي أمام إنبي، يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.ترتيب الدوري المصري", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/4/12025_9_4_18_3.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 04T18:17: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-04T18:21:19+03:00", "datePublished" : "2025-09-04T18:17:00+03:00" }