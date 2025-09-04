المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: الأهلي يفاوض مدرب سامبدوريا الإيطالي السابق

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:55 م 04/09/2025
ليوناردو سيمبليتشي

ليوناردو سيمبليتشي

يجري ليوناردو سيمبليتشي مدرب سامبدوريا السابق، اتصالات مع النادي الأهلي، لتولي تدريب الفريق.

الأهلي أعلن رحيل خوسيه ريبيرو يوم الأحد الماضي، عقب الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

مدرب إيطالي يتفاوض مع الأهلي

وبحسب شبكة توتو ميركاتو الإيطالية، فإن سيمبليتشي يخوض مفاوضات مع النادي الأهلي في الوقت الحالي.

وأوضح التقرير، أن سيمبليتشي من بين المرشحين لتدريب الأهلي في الدوري المصري، في أول تجربة له خارج إيطاليا.

ورحل سيمبليتشي عن تدريب سامبدوريا، في شهر أبريل الماضي في آخر تجاربه التدريبية.

وتولى سيمبليتشي تدريب كل من، سبال وكالياري، وسبيزيا في أبرز محطاته التدريبية.

يلا كورة يكشف.. الأهلي يضم بديل "محمد هاني" من أسمنت أسيوط

ويبحث النادي الأهلي، عن التعاقد مع مدير فني أجنبي ليخلف خوسيه ريبيرو في تدريب الفريق.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويلعب الأهلي أمام إنبي، يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الدوري الإيطالي سامبدوريا ليوناردو سيمبليتشي

