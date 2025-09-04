تقارير: الأهلي يفاوض مدرب سامبدوريا الإيطالي السابق

يجري ليوناردو سيمبليتشي مدرب سامبدوريا السابق، اتصالات مع النادي الأهلي، لتولي تدريب الفريق.

الأهلي أعلن رحيل خوسيه ريبيرو يوم الأحد الماضي، عقب الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

مدرب إيطالي يتفاوض مع الأهلي

وبحسب شبكة توتو ميركاتو الإيطالية، فإن سيمبليتشي يخوض مفاوضات مع النادي الأهلي في الوقت الحالي.

وأوضح التقرير، أن سيمبليتشي من بين المرشحين لتدريب الأهلي في الدوري المصري، في أول تجربة له خارج إيطاليا.

ورحل سيمبليتشي عن تدريب سامبدوريا، في شهر أبريل الماضي في آخر تجاربه التدريبية.

وتولى سيمبليتشي تدريب كل من، سبال وكالياري، وسبيزيا في أبرز محطاته التدريبية.

ويبحث النادي الأهلي، عن التعاقد مع مدير فني أجنبي ليخلف خوسيه ريبيرو في تدريب الفريق.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويلعب الأهلي أمام إنبي، يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

