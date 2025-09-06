المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصدر في الزمالك لـ يلا كورة: بارون أوشينج شعر بإجهاد.. ويخوض برنامج تأهيلي

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

12:04 ص 06/09/2025
بارون أوشينج

بارون أوشينج لاعب الزمالك الجديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة تعرض الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج، لإصابة في مرانه الأول مع الفريق الأبيض.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "الكيني بارون أوشينج لم يتعرض لإصابة قوية ولكنه شعر بإجهاد عضلي خلال مرانه الأول مع الفريق".

وأضاف: "اللاعب يخوض برنامج تأهيلي لتجهيزه للفترة المقبلة".

وكان نادي الزمالك قد ضم اللاعب الكيني في صفقة انتقال حر، لكنه لم يقيده حتى الآن، في انتظار موافقة اتحاد الكرة بشأن إجراءات قيد اللاعب عقب نهاية فترة الانتقالات الصيفية. 

يلا كورة يكشف.. شرطان من اتحاد الكرة لقيد بارون أوشينج في قائمة الزمالك

وشارك بارون أوشينج في تدريبات الزمالك، لأول مرة يوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري العام.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك صفقات الزمالك بارون أوشينج

أخبار تهمك

التعليقات

