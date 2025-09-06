نفى كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، تلقي النادي الأبيض خطاب رسمي من وزارة الإسكان، بشأن شحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

وكان نادي الزمالك قد أعلن أن وزارة الإسكان قررت سحب الأرض التي كان من المقرر أن يقيم عليها فرع النادي الجديد.

بيان مستشار الزمالك

كتب كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ينفي خلاله تلقي نادي الزمالك خطاب رسمي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض 6 أكتوبر.

وجاء بيان مستشار الزمالك كالآتي:

بشأن ما أثير عن تلقي نادي الزمالك خطاب رسمي من وزارة الإسكان (قبل ثلاثة أيام) بسحب أرض النادي بأكتوبر.

وبصفتي المستشار القانوني للنادى أوضح ما يلي:

1- لم يصل للنادي أي قرار بسحب الأرض سواء من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

2- كما سبق التأكيد -علي خلاف ماذكره البيان الأول للوزارة -الزمالك لم يخطر أو يتسلم أي إخطارات تفيد تأخره في تنفيذ المشروع أو إنتهاء مدة تنفيذ المشروع أو شروع الجهاز في إتخاذ إجراءات سحب الأرض.

3- الزمالك هو من سعي بحثا عن حقيقة ومصير الخطاب الوارد ذكره في بيان الوزارة ، وحصلنا علي شهادة رسمية من الهيئة القومية للبريد المصرى تفيد أن الزمالك لم يخطر أو يتسلم هذا الخطاب حتي تاريخ 1 / 9 / 2025.

4- الخطاب الذي تسلمه الزمالك رسميا بتاريخ 2 /9 /2025 خطاب قديم محرر بتاريخ 4 / 6 / 2025 صادر من جهاز حدائق اكتوبر ، وليس له أي أثر قانوني لعدم تسليمه ووصوله للنادي إلا بعد فوات أكثر من ثلاث أشهر.

5- هذا الخطاب القديم لم يتضمن قرارا بسحب الأرض، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة، وتم الرد عليه قانونا بموجب خطاب رسمي صادر من النادي مرفق به المستندات الدالة علي صحة موقف نادي الزمالك.