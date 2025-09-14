المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

1 0
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مرشح وخروج ثلاثي.. من يتصدر قائمة اهتمامات قيادة الأهلي؟ (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

08:00 م 07/09/2025
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg

يُواصل النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، دراسة السير الذاتية التي تلقاها لاختيار المدير الفني الأجنبي الجديد لقيادة الفريق الأحمر، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وكان ريبيرو قد رحل عن تدريب الأهلي عقب الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري لموسم 2025-2026.

ولم يقدم المدرب الإسباني الإضافة المطلوبة، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة فقط بالدوري، وكانت أمام فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية.

كما تعادل الأهلي في مباراتين بالدوري؛ الأولى أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، والثانية أمام غزل المحلة بدون أهداف.

وفي بطولة كأس العالم للأندية، تعادل الفريق مع إنتر ميامي بدون أهداف، وخسر أمام بالميراس بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل مع بورتو بنتيجة 4-4.

مرشح يتصدر القائمة

أفاد مصدر لموقع "يلا كورة"، اليوم الأحد، أن البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني السابق لمنتخب الإمارات، طلب مهلة قبل الرد على عرض الأهلي، حيث يتصدر حاليًا الترشيحات.

وخرج من القائمة الثلاثي البرتغالي جوزيه جوميز، ومواطنه أبيل فيريرا، والمدرب الألماني روجر شميت.

وللاطلاع على باقي التفاصيل.. اضغط هنا.

ويمتلك المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 56 عامًا، سيرة ذاتية قوية على مستوى المنتخبات، إذ تولّى تدريب منتخبات البرتغال، وكوريا الجنوبية، والإمارات.

أما على صعيد الأندية، فقد قاد بينتو عدة فرق، أبرزها سبورتينغ لشبونة خلال الفترة من موسم 2005-2006 حتى 2009-2010.

مهمة مؤقتة

قررت إدارة الأهلي، في وقت سابق، إسناد المهمة الفنية بشكل مؤقت إلى المدرب عماد النحاس، ليتولى قيادة الفريق بدلًا من ريبيرو.

وسبق أن تولى النحاس تدريب الأهلي في الموسم الماضي، عقب رحيل السويسري مارسيل كولر، ونجح حينها في تحقيق الفوز في ست مباريات، قاد خلالها الفريق للتتويج بلقب الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره إنبي، في الجولة المقبلة، على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

لمعرفة أبرز المرشحين لقيادة الأهلي.. اضغط هنا

الأهلي الدوري المصري مدرب الأهلي خوسيه ريبيرو باولو بينتو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

64

تراجع نسبي في اداء لاعبي زد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg