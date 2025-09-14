يُواصل النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، دراسة السير الذاتية التي تلقاها لاختيار المدير الفني الأجنبي الجديد لقيادة الفريق الأحمر، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وكان ريبيرو قد رحل عن تدريب الأهلي عقب الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري لموسم 2025-2026.

ولم يقدم المدرب الإسباني الإضافة المطلوبة، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة فقط بالدوري، وكانت أمام فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية.

كما تعادل الأهلي في مباراتين بالدوري؛ الأولى أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، والثانية أمام غزل المحلة بدون أهداف.

وفي بطولة كأس العالم للأندية، تعادل الفريق مع إنتر ميامي بدون أهداف، وخسر أمام بالميراس بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل مع بورتو بنتيجة 4-4.

مرشح يتصدر القائمة

أفاد مصدر لموقع "يلا كورة"، اليوم الأحد، أن البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني السابق لمنتخب الإمارات، طلب مهلة قبل الرد على عرض الأهلي، حيث يتصدر حاليًا الترشيحات.

وخرج من القائمة الثلاثي البرتغالي جوزيه جوميز، ومواطنه أبيل فيريرا، والمدرب الألماني روجر شميت.

ويمتلك المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 56 عامًا، سيرة ذاتية قوية على مستوى المنتخبات، إذ تولّى تدريب منتخبات البرتغال، وكوريا الجنوبية، والإمارات.

أما على صعيد الأندية، فقد قاد بينتو عدة فرق، أبرزها سبورتينغ لشبونة خلال الفترة من موسم 2005-2006 حتى 2009-2010.

مهمة مؤقتة

قررت إدارة الأهلي، في وقت سابق، إسناد المهمة الفنية بشكل مؤقت إلى المدرب عماد النحاس، ليتولى قيادة الفريق بدلًا من ريبيرو.

وسبق أن تولى النحاس تدريب الأهلي في الموسم الماضي، عقب رحيل السويسري مارسيل كولر، ونجح حينها في تحقيق الفوز في ست مباريات، قاد خلالها الفريق للتتويج بلقب الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره إنبي، في الجولة المقبلة، على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري.

