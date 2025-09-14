خاض نادي إنبي مباراته الودية الثانية خلال فترة التوقف الدولي أمام فريق FC Faseel بطل ليبيريا، وذلك ضمن التحضير لمباراة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وتعادل إنبي 2-2 أمام بطل ليبيريا، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.

وحرص حمزة الجمل المدير الفني للفريق على استغلال اللقاء في تجربة خطط لعب جديدة وتطبيق أساليب تكتيكية متنوعة، بالإضافة إلى الدفع بعدد من اللاعبين في مراكز مختلفة، بهدف رفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية لجميع عناصر الفريق قبل عودة المباريات الرسمية.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

ويلعب إنبي أمام الأهلي، يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط.

وتستأنف مباريات الدوري المصري، يوم 12 سبتمبر الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية.

جدول ترتيب الدوري المصري