كشف مصدر حقيقة تكليف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بإدارة ملف تجديد عقد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر.

وكان إمام عاشور قد ساهم في تتويج الأهلي بالبطولات في الفترة الأخيرة، مما جعل إدارة الكرة بالنادي الأهلي تفكر في تمديد عقده الذي يستمر لمدة موسمين بالإضافة إلى الموسم الحالي.

تكليف وليد صلاح بالملف

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "تجديد عقود جميع اللاعبين من مهام وليد صلاح الدين وبالتالي فإن ذلك الملف لم يُنقل إليه لأنه في إطار مسئولياته من الأساس ومن مهام عمله".

وأضاف: "البعض يحاول التلميح إلى أن ملف تجديد عقود اللاعبين تم سحبه من محمد يوسف -المدير الرياضي- وهذا غير صحيح، لأن أي شيء يخص الفريق الأول تلقائيًا يكون مع وليد صلاح ولكن بالتشاور مع محمد يوسف".

وأوضح: "يوسف أنهى تجديد عقد كريم فؤاد واتفق على بعض بنود تجديد تعاقد أليو ديانج وسيقوم وليد صلاح بإكمال ملف التجديدات".

وأشار المصدر: "هناك قرار بالتركيز على ملفات اللاعبين التي ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي مثل أحمد نبيل كوكا وكريم فؤاد وبعدها سيتم الاتجاه إلى حسين الشحات وأحمد عبد القادر، ثم ينتقل إلى المرحلة التالية وهي تعديل وتمديد عقود الثنائي إمام عاشور ومصطفى شوبير".

وأنهى: "هذا هو نطاق العمل داخل قطاع الكرة والذي سيكون من خلال بوابة محمد يوسف الذي يملك القرار بالعودة لمحمود الخطيب المفوض بالإشراف على قطاع الكرة ورئيس النادي".