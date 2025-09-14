المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"يلا كورة" يكشف.. حقيقة تكليف وليد صلاح بتجديد عقد إمام عاشور في الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:46 م 08/09/2025
إمام عاشور

إمام عاشور - لاعب الأهلي

كشف مصدر حقيقة تكليف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بإدارة ملف تجديد عقد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر.

وكان إمام عاشور قد ساهم في تتويج الأهلي بالبطولات في الفترة الأخيرة، مما جعل إدارة الكرة بالنادي الأهلي تفكر في تمديد عقده الذي يستمر لمدة موسمين بالإضافة إلى الموسم الحالي.

تكليف وليد صلاح بالملف

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "تجديد عقود جميع اللاعبين من مهام وليد صلاح الدين وبالتالي فإن ذلك الملف لم يُنقل إليه لأنه في إطار مسئولياته من الأساس ومن مهام عمله".

وأضاف: "البعض يحاول التلميح إلى أن ملف تجديد عقود اللاعبين تم سحبه من محمد يوسف -المدير الرياضي- وهذا غير صحيح، لأن أي شيء يخص الفريق الأول تلقائيًا يكون مع وليد صلاح ولكن بالتشاور مع محمد يوسف".

وأوضح: "يوسف أنهى تجديد عقد كريم فؤاد واتفق على بعض بنود تجديد تعاقد أليو ديانج وسيقوم وليد صلاح بإكمال ملف التجديدات".

وأشار المصدر: "هناك قرار بالتركيز على ملفات اللاعبين التي ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي مثل أحمد نبيل كوكا وكريم فؤاد وبعدها سيتم الاتجاه إلى حسين الشحات وأحمد عبد القادر، ثم ينتقل إلى المرحلة التالية وهي تعديل وتمديد عقود الثنائي إمام عاشور ومصطفى شوبير".

وأنهى: "هذا هو نطاق العمل داخل قطاع الكرة والذي سيكون من خلال بوابة محمد يوسف الذي يملك القرار بالعودة لمحمود الخطيب المفوض بالإشراف على قطاع الكرة ورئيس النادي".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري وليد صلاح الدين محمود الخطيب محمد يوسف إمام عاشور

