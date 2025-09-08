كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تأكد غياب ثلاث لاعبين عن المباراة المقبلة ضد فريق إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه إنبي، في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري، على ملعب المقاولون العرب.

إصابات الأهلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة أن الثلاثي ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري، خارج حسابات الأهلي في مواجهة إنبي المقبلة.

وأضاف المصدر أن أشرف داري إصابته ليس مجرد شد، بل يعاني اللاعب من مزق في العضلة الضامة، وغيابه يمتد إلى شهر على الأقل من الآن كي يعود للملاعب.

ومن المقرر أن يحصل الأهلي على راحة من التدريبات، غد الثلاثاء، على أن يستأنف تدريباته بداية من يوم الأربعاء، ليبدأ الاستعدادات لمواجهة إنبي.

وكان الأهلي قد خسر في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز، أمام بيراميدز بنتيجة (0-2)، التي أقيمت نهاية شهر أغسطس الماضي، والتي أدت لرحيل خوسيه ريبيرو، وتولي عماد النحاس ضمن جهاز فني مؤقت.