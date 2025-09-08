المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

1 0
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: 3 لاعبين خارج حسابات الأهلي ضد إنبي.. وحجم إصابة داري

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

10:04 م 08/09/2025
الأهلي

النادي الأهلي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تأكد غياب ثلاث لاعبين عن المباراة المقبلة ضد فريق إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه إنبي، في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري، على ملعب المقاولون العرب.

إصابات الأهلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة أن الثلاثي ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري، خارج حسابات الأهلي في مواجهة إنبي المقبلة.

وأضاف المصدر أن أشرف داري إصابته ليس مجرد شد، بل يعاني اللاعب من مزق في العضلة الضامة، وغيابه يمتد إلى شهر على الأقل من الآن كي يعود للملاعب.

ومن المقرر أن يحصل الأهلي على راحة من التدريبات، غد الثلاثاء، على أن يستأنف تدريباته بداية من يوم الأربعاء، ليبدأ الاستعدادات لمواجهة إنبي.

وكان الأهلي قد خسر في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز، أمام بيراميدز بنتيجة (0-2)، التي أقيمت نهاية شهر أغسطس الماضي، والتي أدت لرحيل خوسيه ريبيرو، وتولي عماد النحاس ضمن جهاز فني مؤقت.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي الدوري المصري الممتاز ياسر إبراهيم ياسين مرعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

64

تراجع نسبي في اداء لاعبي زد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg