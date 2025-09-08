أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، عن تفاصيل اجتماع محمود الخطيب، رئيس النادي، مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي ومدير الكرة في حضور ممثلي الإدارات المعاونة للفريق الأول.

بيان الأهلي

وأوضح النادي الأهلي في بيانه الرسمي، أن محمود الخطيب اجتماع بوليد صلاح الدين مدير الكرة، في حضور لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف، وأيضًا محمد يوسف المدير الرياضي.

وأضاف أن خلال الاجتماع الذي جاء لتحقيق المزيد من الدعم والمساندة لمدير الكرة، قام الخطيب بشرح دور كل فرد في المنظومة مع الفريق الأول والعمل على التعاون في إطار احترافي تحكمه اللوائح الخاصة بقطاع الكرة.

وأنهى أن الخطيب رد خلال الاجتماع على كافة الاستفسارات التي طرحها مدير الكرة بما يساعده على سرعة أداء عمله على الوجه الأكمل، وتذليل كل العقبات، ودعم الجهاز الفني واللاعبين للتركيز وتحقيق أفضل النتائج المحلية والقارية، وتعزيز مسيرة الفريق في المرحلة القادمة.

وسبق وكشف "يلا كورة" عن تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط في الأهلي. (للتفاصيل اضغط هنا)

ومما لا شك فيه فإن ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد للأهلي أمر يشغل الساحة الرياضية حاليا بالأخص بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو.

وأنهى الأهلي علاقته التعاقدية مع خوسيه ريبييرو وجهازه المعاون بالتراضي، وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد يوسف المدير الرياضي.