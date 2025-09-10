سينضم 9 لاعبين من العناصر الدولية إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد المران عودة الثلاثي محمد صبحي، حسام عبد المجيد، ونبيل عماد "دونجا" بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول، إلى جانب عودة محمود حمدي "الونش"، عمر جابر، وناصر منسي عقب تمثيل منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

كما انتظم محمد السيد في التدريبات بعد انتهاء معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم، بينما عاد الثنائي آدم كايد وعمر فرج بعد مشاركتهما مع منتخب فلسطين.

وبذلك تكتمل صفوف الزمالك قبل المواجهة المرتقبة أمام المصري، والتي يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في الدوري.