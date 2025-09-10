المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

1 0
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

9 لاعبين دوليين ينضمون لتدريبات الزمالك قبل مواجهة المصري

محمد خيري

كتب - محمد خيري

01:50 م 10/09/2025
الزمالك

الزمالك

سينضم 9 لاعبين من العناصر الدولية إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد المران عودة الثلاثي محمد صبحي، حسام عبد المجيد، ونبيل عماد "دونجا" بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول، إلى جانب عودة محمود حمدي "الونش"، عمر جابر، وناصر منسي عقب تمثيل منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

كما انتظم محمد السيد في التدريبات بعد انتهاء معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم، بينما عاد الثنائي آدم كايد وعمر فرج بعد مشاركتهما مع منتخب فلسطين.

وبذلك تكتمل صفوف الزمالك قبل المواجهة المرتقبة أمام المصري، والتي يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في الدوري.

الزمالك المصري الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

