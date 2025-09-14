ارتبط محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق بالترشح على مقعد الرئاسة في انتخابات "القلعة الحمراء" في الفترة المقبلة، والمقررة أن تُعقد العام الحالي.

وجاء ارتباط اسم طاهر بالترشح على مقعد رئاسة النادي الأهلي، نظرًا لقرار محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، بعدم الترشح في الولاية المقبلة. طالع التفاصيل

وعلم "يلا كورة" من مصدر خاص، اليوم الجمعة، أن هناك ضغوطًا يتعرض لها محمود طاهر للترشح على رئاسة انتخابات النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن محمود طاهر ليس لديه رغبة حتى هذه اللحظة من أجل الترشح، لسببين: الأول هو خضوعه لعملية جراحية منذ فترة قريبة.

أما السبب الثاني فهو الظروف الأسرية التي تعرض لها في الفترة الماضية، وتحديدًا بعد وفاة نجله في أغسطس من عام 2024.

وسبق أن تولى طاهر رئاسة القلعة الحمراء، وتحديدًا منذ عام 2014 وحتى 2017، ثم تولى بعد ذلك محمود الخطيب مقعد الرئاسة.