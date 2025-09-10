كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، عن القرارات التي استقرت عليها لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بشأن عقود جميع اللاعبين.

وكان الأهلي قد أعلن انضمام الثنائي محمد يوسف، المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة، إلى لجنة التخطيط من أجل تنفيذ الرؤية الخاصة بعقود اللاعبين في الفترة القادمة.

وقال وليد صلاح عبر قناة الأهلي: "تواجدنا في لجنة التخطيط من أجل التركيز أكثر على عقود اللاعبين، هناك حوالي 6 لاعبين تنتهي عقودهم في الموسم الحالي".

وأضاف: "من مهام لجنة التخطيط أنها ستتخذ قرارًا بشأن الراتب المناسب للاعبين وفق معايير محددة ومنها السمات الشخصية السلوك والانضباط وتأثيره مع الفريق، وهناك أمر أخر وفق اسمه وصورته التجارية وهو أمر مهم للغاية أن يكون لكل لاعب صورة تجارية لأنها تفرق كثيرًا في الأرقام".

وأوضح: "اللاعبون المستمرون مع الأهلي لمدة موسمين و3 لن نتفاوض معهم حاليًا، لكننا ننظر أكثر إلى اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يناير القادم طبقا للرؤية الفنية والسمات الشخصية والعلامة التجارية".

وأنهى: "سنحدد رقم (راتب) معين للاعبين وسنعرضه على كل لاعب بالتأكيد، إذا أحب اللاعب الاستمرار سيكمل المشوار معنا بالتأكيد، وفي حال أن لديه عرض أفضل سنقول إن هذا العرض المقدم من الأهلي، وسنعلن عن كل التفاصيل بالتأكيد".