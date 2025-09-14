كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، موقف اللاعبين المصابين في الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة إنبي في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع إنبي مساء يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال وليد صلاح في تصريحات عبر قناة الأهلي: "سينضم إلينا في تدريبات الغد الخميس كل اللاعبين الدوليين، وجميع اللاعبين يتدربون بشكل جيد حاليًا".

وأضاف: "ياسين مرعي شارك في التدريبات الجماعية اليوم، وياسر إبراهيم سيعود للتدريبات الجماعية أولا ثم محمد شكري ثم أشرف داري بالترتيب".

أما عن أحمد عبد القادر.. قال: "يتدرب بشكل جيد جدًا، والأهلي خلف كل لاعبيه وهو فرد من أفراد المنظومة وإن شاء الله يكون موفق في الفترة القادمة".

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر حرمته من التواجد مع الأهلي في المباريات الماضية، ويخوض حاليا برنامجًا تأهيليًا.

أما ياسين مرعي فقد أكد أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن الأشعة التي خضع لها أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وقام بتنفيذ البرنامج التأهيلي أيضًا، وأخيرا محمد شكري يعاني من شد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.